Famalicão: Município vai proceder à digitalização total dos serviços municipais

Durante o próximo ano, o Município de Famalicão vai proceder à digitalização total dos serviços municipais. Quem o afirma é o presidente da Câmara, em declarações na 2.ª edição do Fórum de Cibersegurança da Administração Local, que decorreu esta segunda e terça-feira na Casa das Artes.

É um encontro promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança em cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Município de Vila Nova de Famalicão.

Mário Passos esteve na sessão de abertura do evento e destacou a importância do encontro para o reforço das questões da segurança digital no poder local. «Garantir que os nossos sistemas são seguros é garantir que os dados dos cidadãos estão protegidos e que a informação é tratada com segurança», salientou o edil.

O evento junta técnicos e responsáveis de autarquias, entidades intermunicipais e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, alertou para o aumento do número incidentes de cibersegurança. «Todos nós investimos na digitalização dos nossos serviços, mas isso traz-nos mais riscos e todos temos que melhorar estes índices, não normalizando estes episódios».

Recorde-se que o Fórum de Cibersegurança da Administração Local integra a iniciativa Comunidades de Cibersegurança do CNCS, criada para fortalecer laços de confiança entre responsáveis e equipas operacionais de cibersegurança de diversos setores públicos. Para além disso, promove a partilha sistemática de conhecimento, cooperação técnica e criação de canais permanentes de comunicação, permitindo preparar melhor as entidades públicas para enfrentar os desafios do domínio digital.