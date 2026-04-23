Famalicão: Município volta a promover a Universidade de Verão

A edição deste ano começa a 6 de julho, decorrendo até dia 10 do mesmo mês. As inscrições podem ser efetuadas de 4 de maio a 5 de junho, em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, tendo um valor de 30 euros que garante seguro, refeições, atividades, kit de participante e transporte de autocarro para as instituições.

A Universidade de Verão, uma iniciativa da Câmara Municipal, tem como principal objetivo apoiar os jovens na escolha do seu percurso formativo após o secundário.

Ao longo dos cinco dias, os participantes terão oportunidade de visitar laboratórios, oficinas tecnológicas e centros de investigação, bem como interagir com estudantes, professores e investigadores. O programa inclui ainda jogos, workshops, ateliers e atividades de trabalho em equipa, proporcionando uma experiência próxima da vida académica.

A edição deste ano, é feita em parceria com IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.