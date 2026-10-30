A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na sequência da decisão do Júri da 8.ª Edição do Prémio Viver em Igualdade — Biénio 2026–2027, voltou a reconhecer as boas práticas da Câmara Municipal de Famalicão ao nível da integração da cidadania, da igualdade de género e da não discriminação nas políticas de governação e no território.

A cerimónia de entrega dos prémios “Viver em Igualdade” decorreu na passada terça-feira, 26 de outubro, na Casa da Música, no Porto, e contou com a presença da vereadora da Igualdade e Integração do município famalicense. Susana Pereira considerou a distinção «um merecido reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver em Famalicão».

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, fala de «um incentivo para dar continuidade ao trabalho desenvolvido. É importante continuar a trabalhar na promoção da igualdade de oportunidades e na construção de uma comunidade onde todas as pessoas contam».

Em nota enviada à imprensa, o Município famalicense refere que tem desenvolvido várias medidas no combate à discriminação e à violência e à promoção da igualdade de oportunidades. Destaca, por exemplo, a celebração de um protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a nomeação dos Conselheiros Municipais para a Igualdade e a criação e dinamização de uma Rede de Resposta à Violência Interpessoal.

O prémio “Viver em Igualdade” foi entregue a mais 57 autarquias – 56 câmaras municipais e uma junta de freguesia.