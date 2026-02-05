Concelho

Famalicão: Museu Automóvel é entidade Certificadora de Veículos de Interesse Histórico

O Museu Automóvel de Famalicão é oficialmente entidade Certificadora de Veículos de Interesse Histórico. O estatuto foi oficializado em Dário da República, publicado na passada segunda-feira. A unidade museológica famalicense cumpre, assim, um sonho antigo e passa a ser a quarta entidade nacional certificada.

Agora, beneficiando de boas condições para a realização das certificações no seu espaço, o Museu de Famalicão prepara-se para iniciar a atividade, estando a decorrer a implementação dos meios técnicos, informáticos e de comunicação para prestar este serviço aos proprietários.

O Museu Automóvel de Famalicão tem décadas de experiência do Clube Automóvel Antigo e Clássico de Vila Nova de Famalicão (fundador), que desde cedo se dedicou a certificar os automóveis dos seus sócios de acordo com os “standards” da Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA), bem antes de representar qualquer benefício fiscal ou prático.

Famalicão: Lemenhe, Mouquim e Jesufrei discutem desagregação

A Assembleia da União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei vai reunir em sessão extraordinária no dia 11 de fevereiro, quarta-feira, pelas 21 horas, no edifício da Junta de Freguesia, situada na Praceta Monsenhor Joaquim Fernandes, n.º 32, de Mouquim.

Na ordem de trabalhos está a apreciação, discussão e votação da desagregação desta União de Freguesias, e a criação das freguesias de Mouquim e de Lemenhe com Jesufrei. Isto ao abrigo do regime geral previsto na Lei n.º 39/2021, de 24 de junho.

Tinha sido criado um grupo de trabalho por causa deste assunto, que reuniu no dia 17 de dezembro, tendo agora solicitado que os órgãos da União de Freguesias se pronunciem sobre o processo da desagregação.

Famalicão: FAC recebe sábado o Valongo B

Ao final da tarde deste sábado, o FAC recebe a equipa B da AD Valongo, partida da 16.ª jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. O jogo é no Pavilhão Municipal, às 18 horas.

A partida realiza-se três dias depois do conjunto famalicense ter perdido, 3-2, em casa da UD Oliveirense B.

Com 15 jornadas disputadas, o Famalicense é sétimo da classificação, com 21 pontos.

FC Famalicão: Estádio Municipal está no Top 5 com maior taxa de ocupação

Os adeptos do Futebol Clube Famalicão continuam a mostrar a sua força ao apoiar a equipa a cada jogo no Estádio Municipal. Decorridas 20 jornadas da Liga Portugal Betclic, o clube mantém um lugar de destaque no ranking referente às assistências sendo a quarta equipa com maior taxa de ocupação, superior a 75%, superada apenas pelos emblemas que ocupam os três primeiros lugares da tabela classificativa.

Os dez jogos já realizados em ‘casa’ contaram com 39 358 espectadores, uma média de 3 936 pessoas a cada jogo.

Famalicão: S. Cosme garante que não foi assinalado penálti no jogo com o Delães

O Desportivo de S. Cosme também já tomou posição sobre o que aconteceu no jogo do passado fim de semana com o Delães. O clube, em comunicado, afirma «que contrariamente ao que foi divulgado em comunicado do clube adversário (Delães) e posteriormente replicado por alguns órgãos de comunicação social, não foi assinalada qualquer grande penalidade no referido lance, tendo sido, sim, marcado pontapé de baliza e, de seguida, dado por terminado o encontro».

O S. Cosme admite, no entanto, «que o momento possa ter gerado alguma perceção incorreta junto de elementos ou adeptos da equipa adversária, mas em momento algum o árbitro assinalou grande penalidade».

Também nota que os excertos do referido lance que estão a circular nas redes sociais, «sem som e fora do seu enquadramento integral», contribui para interpretações incorretas dos acontecimentos».

A coletividade de S. Cosme do Vale dá conta da sua disponibilidade para facultar às entidades competentes a filmagem integral do encontro, com som, «onde poderá ser confirmada a veracidade dos factos».

No mais, lamenta que estas insinuações coloquem em causa as suas vitórias, «através de alegados benefícios de arbitragem, alimentando uma narrativa que não corresponde à realidade, acabando igualmente por atingir e colocar em causa a integridade das equipas de arbitragem».

Também reafirma não querer contribuir para qualquer clima de tensão ou para comportamentos que possam colocar em causa a integridade do futebol amador, defendendo antes um ambiente responsável, saudável e de respeito entre todos os intervenientes».

Recorde-se que o CRP Delães emitiu um comunicado dando conta de um erro do árbitro da partida que terá assinalado grande penalidade, mas não deixou que fosse marcada, dando por terminado o encontro.

 

Famalicão: Ricardo Martins pode suceder a Mário Jorge na AD Oliveirense

Ricardo Martins é apontado como o sucessor de Mário Jorge no comando técnico da Associação Desportiva Oliveirense. O treinador, de 41 anos, saiu, esta semana, do comando técnico do Porto D´Ave. A confirmar-se esta escolha do clube de Oliveira Santa Maria, Ricardo Martins pode estrear-se no banco no próximo sábado, às 14h30, na Taça AF Braga.

A Oliveirense joga a eliminatória em casa do Gandarela, no Campo Jerónimo Pacheco.

Famalicão: Alunos da Didáxis participam em formação para o empreendedorismo

O Ave Social Hub dinamizou um curso intensivo de criatividade e inovação social na Cooperativa de Ensino Didáxis, envolvendo alunos do 10.º e 11.º ano do curso Técnico de Auxiliar de Saúde. Uma iniciativa dedicada à promoção do empreendedorismo de impacto social junto dos jovens.

Ao longo da formação, que durou quatro sessões, os estudantes foram desafiados a identificar desafios sociais do seu território e a desenvolver soluções inovadoras com impacto real. Terminou na manhã de 4 de fevereiro, com a apresentação dos projetos finais.

Os objetivos da formação passaram por estimular a criatividade, o pensamento inovador e o espírito empreendedor, potenciar a resolução de problemas sociais locais e dotar os jovens de ferramentas práticas para a conceção, estruturação e apresentação de projetos de impacto social.

O projeto vencedor foi “Family Resting”, selecionado para integrar o Programa Champions do Ave Social Hub, que inclui nove sessões online de mentoria especializada, entre março e maio de 2026, e culmina com a apresentação do projeto no Ave Social Festival, no final de maio, perante um júri composto por potenciais investidores sociais.

O Ave Social Hub é um Centro para o Empreendedorismo de Impacto que atua no território do Ave, promovendo a capacitação, incubação e aceleração de projetos de impacto social e desenvolvimento sustentável.