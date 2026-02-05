Famalicão: Museu Automóvel é entidade Certificadora de Veículos de Interesse Histórico

O Museu Automóvel de Famalicão é oficialmente entidade Certificadora de Veículos de Interesse Histórico. O estatuto foi oficializado em Dário da República, publicado na passada segunda-feira. A unidade museológica famalicense cumpre, assim, um sonho antigo e passa a ser a quarta entidade nacional certificada.
Agora, beneficiando de boas condições para a realização das certificações no seu espaço, o Museu de Famalicão prepara-se para iniciar a atividade, estando a decorrer a implementação dos meios técnicos, informáticos e de comunicação para prestar este serviço aos proprietários.
O Museu Automóvel de Famalicão tem décadas de experiência do Clube Automóvel Antigo e Clássico de Vila Nova de Famalicão (fundador), que desde cedo se dedicou a certificar os automóveis dos seus sócios de acordo com os “standards” da Federação Internacional de Veículos Antigos (FIVA), bem antes de representar qualquer benefício fiscal ou prático.