O Museu Nacional Ferroviário de Lousado assinala, entre os dias 28 e 31 de outubro, as comemorações dos 170 anos da primeira viagem de comboio em Portugal. O programa inclui oficinas dirigidas aos mais novos, visitas guiadas, conferências e momentos artísticos no recinto da estação.

As atividades vão ter início no dia 28, quarta-feira, às 10h30, com as oficinas pedagógicas “A minha locomotiva”, uma iniciativa que se repete no dia seguinte, à mesma hora. Ainda no dia 28, pelas 14h30, os visitantes terão a oportunidade de participar nas visitas ao Salão de Luxo “SE YF G5”.

Na sexta-feira, dia 30, realiza-se a conferência “Via Estreita, um património a preservar”, agendada para as 15h00. As comemorações terminam no sábado, dia 31 de outubro, também às 15h00, com uma performance de música e dança.

Para participar nas atividades dos dias 28 e 29 de outubro é necessário fazer inscrição através do email museuferroviario@famalicao.pt