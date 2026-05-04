Famalicão: Música, comédia e café filosófico na CAA esta semana

A Casa do Artista Amador de Famalicão já tem a agenda definida para ao mês de maio, com destaque para três eventos. A 2ª edição do Festival Emersivo, a Final do Laurus Metal Battle 2026 e a 1ª edição do festival Artistas da Casa cujo objetivo é dar destaque aos artistas que já pisaram o palco da Casa do Artista Amador.

Para os primeiros dias do mês também não faltam atrações, desde logo esta quarta-feira, dia 6, há Café Filosófico, às 21h30, com entrada livre. O convidado é o professor Marcelino Abreu que vai abordar o tema “Direitos dos consumidores nos contratos surpresa e com cláusulas não negociáveis” partilhando a experiência como licenciado em Direito e Pós-Graduado em Direito do Consumo, Direito Penal Económico e Europeu, e em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente.

Na sexta-feira, dia 8, há Stand Up Comedy, pelas 22h00. Pedro Miranda e convidados vão proporcionar momentos de humor com base em improviso e histórias que marcam o dia-a-dia.

No sábado, dia 9, há um concerto às 21h00, com três tributos ao que marca o presente e o passado do rock in roll com os Mr. Crowley (Tributo a Ozzy & Black Sabbath), os Hard Zeppelin (Tributo a Led Zeppelin) e os Burn in Purple (Tributo a Deep Purple).

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.