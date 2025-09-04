Famalicão: Música da Galiza esta noite na Feira de Artesanato e Gastronomia

Ricardo Martins, candidato do Chega à Junta de Freguesia de Gavião, assume o compromisso de «servir a comunidade com proximidade, transparência e eficácia, colocando sempre os gavienses em primeiro lugar».

O candidato já identificou os problemas da freguesia que pretende resolver, se for eleito, nomeadamente a valorização e limpeza do Rio Pelhe, com «intervenções profundas para eliminar a poluição crónica, com fiscalização rigorosa, aplicação de multas exemplares e criação de um fundo Rio Pelhe para financiar projetos de recuperação»; ao nível da segurança e mobilidade, identificado como problema, propõe a «instalação de videovigilância na EN14 e zonas rurais críticas, rondas regulares da GNR e criação de um percurso pedonal seguro» que ligue o Rio Pelhe ao Parque da Devesa; ao nível do apoio social às famílias, inclui o transporte de apoio para idosos sem meios próprios, cheque de natalidade de 250 euros, apoio escolar a famílias carenciadas e programas intergeracionais. No combate à corrupção e pela gestão transparente, quer auditoria independente às contas da Junta e criação de um gabinete anticorrupção local «para denunciar irregularidades». Do seu programa consta, ainda, o desenvolvimento comunitário e a identidade local, com apoio a associações e eventos, «reforçando tradições e laços comunitários, sempre com prioridade às raízes portuguesas da freguesia».

Ricardo Martins, de 41 anos, natural e residente em Gavião, é chefe de secção numa gráfica há mais de 20 anos e formado em Gestão e Manutenção Industrial. Não se assume como político de carreira, mas «um homem da vida real, habituado ao trabalho diário e à liderança de equipas».