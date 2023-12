Famalicão: Música, desporto e gastronomia animam o Natal

Nesta quadra natalícia, continua a animação no centro da cidade. Na sexta, sexta-feira, às 21 horas, na igreja matriz antiga, há um concerto de natal com Patrícia Costa e o Quarteto de Cordas da Artave.

No dia 23, às 10 horas, as ruas da cidade ficam mais alegres com os Zimbre Brass. Pelas 15 horas, na igreja matriz nova, há um concerto pela Artave. Às 17 horas, novamente nas ruas da cidade, animação com os Swing a Song e Tatu & CIA. À noite, às 21h30, 7.ª S. Silvestre de Famalicão, com partida junto à Câmara, com percurso pelas ruas da cidade.

O grande evento do dia 24, véspera de Natal, é o Porto de Encontro, que começa às 18 horas, numa organização da ACIF, com apoio do município e a adesão de restaurantes e bares.

Sábado, 30 de dezembro, às 15 horas, no Mercado Municipal, showcooking de receitas de Natal, dinamizado pelas Doces Carol.

A 6 de janeiro, 17 horas, Dia de Reis, a Praça D. Maria II será palco de confraternização com um mega bolo-rei. Mais uma novidade deste ano, dinamizada pela ACIF.