Famalicão: Música e humor na Praça-Mercado

Até setembro, as noites de Verão na Praça têm música e muita animação. Na noite desta sexta-feira, a partir das 21 horas, pode ouvir a banda Aguapurga. No sábado, há stand-up comedy com David Silva e João Bot Moreira, às 17 horas, e a partir das 22h30 há música com o Sunset Dj.
O fim de tarde e começo de noite ao som dos Dj’s repete-se no domingo com mais um Sunset às 20H30.

O programa do “Há Verão na Praça” decorre até 21 de setembro e é promovido pelos espaços de restauração do Mercado Municipal em articulação com a Câmara Municipal.

A Praça encontra-se aberta de segunda a quinta-feira das 07h00 às 24h00, às sextas, sábados e vésperas de feriados das 07h00 à 01h00 e aos domingos e feriados das 08h00 às 24h00. A restauração abre às 12h00.

Famalicão: CITEVE assina memorando com universidade chinesa para investigação e desenvolvimento

O CITEVE e a Wuhan Textile University, instituição académica de referência na área têxtil na China, assinaram um memorando de cooperação que também envolve o CeNTI.

O acordo, formalizado a 15 de agosto, numa cerimónia em Wuhan, com a presença de Braz Costa, diretor-geral do CITEVE, e dos responsáveis da universidade Xu Weilin (secretário) e Fu Xin (reitor), representa mais um passo na aproximação entre a indústria e a academia, promovendo projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento, bem como o intercâmbio académico entre os dois países.

O protocolo surge após um período exploratório, iniciado em 2023, e pretende abrir portas para iniciativas que vão da qualificação de talentos até à inovação científica aplicada à indústria têxtil, com especial realce na sustentabilidade e na reciclagem de resíduos têxteis.

A Wuhan Textile University atribuiu a Braz Costa o título de Professor Convidado, distinção que sublinha a ação do responsável do CITEVE na modernização e internacionalização da indústria têxtil.

Durante a visita, Braz Costa conheceu o Laboratório Conjunto Nacional-Local, e trocou impressões com a equipa coordenada por Wang Jinfeng sobre novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do setor.

Este acordo, segundo o CITEVE, consolida a cooperação sino-portuguesa num setor considerado estratégico e reforça o posicionamento do centro tecnológico como parceiro internacional de excelência em inovação têxtil.

Famalicão: Ricardo Vieira (IL) promete «especial atenção» à educação, habitação, desporto e saúde

Ricardo Vieira, de 44 anos, é o candidato da Iniciativa Liberal à União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário. Solicitador de profissão, assume o desafio «de servir a comunidade com dedicação e proximidade» e promete «dar especial atenção a áreas cruciais como a educação, a habitação, o desporto, saúde e a integração dos imigrantes».

Em comunicado, reafirma o compromisso da IL «com a gestão transparente, eficiente e foco nas pessoas». Aponta, também, que o propósito «é devolver a freguesia aos cidadãos, através da modernização, da participação ativa e da implementação de soluções liberais para os desafios locais».

Paulo Ricardo Lopes, líder do partido e candidato à presidência da Câmara Municipal, refere que Ricardo Vieira, secundado por Rui Gomes, são apostas «em pessoas bem integradas e conhecedoras da comunidade que aceitaram o desafio de servir os habitantes das duas maiores freguesias de Famalicão, estando preparados para eleger os primeiros representantes e assumir as funções que os eleitores nos confiarem».

Famalicão: Lago do Parque da Devesa recebe esta sexta-feira o último concerto

A edição deste ano do Devesa Sunset termina esta sexta-feira, com o concerto de Himalion, projeto do artista português Diogo Sarabando.

Inspirado pela montanha do Pico, o músico aveirense lançou o álbum “WYSIATI” (2025), produzido com o apoio de Robin Pecknold (Fleet Foxes). O trabalho cruza os territórios do género chamber pop com os do indie folk, atestando o pendor experimentalista e a sensibilidade estética de Diogo Sarabando, para quem a natureza é uma insubstituível fonte de inspiração. O concerto é às 19 horas, de livre acesso, junto ao lago do Parque da Devesa.

Desde o início do mês, sempre à sexta-feira, Clã, Get The Blessing e Ana Lua Caiano tocaram e cantaram ao pôr-do-sol num ambiente descontraído.

FC Famalicão cumpre hoje 94 anos de história

Fundado em 1931, o FC Famalicão cumpre esta quinta-feira 94 anos de vida. Um trajeto desportivo que viveu amarguras, mas também muito sucesso que tem o seu apogeu na presente época desportiva, porque, pela primeira vez na sua história, o clube tem todas as suas principais equipas – futebol (masculino e feminino) e futsal – nas primeiras divisões nacionais. Um feito só igualado por mais quatro clubes nacionais (Rio Ave, Sporting, Benfica e Braga).

Desta história, muitos outros sucessos se contam. Desde logo, a primeira presença europeia de uma equipa de futebol, na Youth League, em 2023/2024; o inédito título nacional sub-19 (22/23); a vitória, também inédita, da Taça de Portugal de futebol feminino (22/23) e a subida da equipa de futsal à Liga Placard, na época passada.

Reza ainda nesta história a subida, em 18/19, da equipa principal à I Liga, sob a égide da SAD constituída nessa época. Desde então, a equipa não mais saiu do principal campeonato nacional e com o registo da melhor classificação de sempre na prova, na época de estreia, com um sexto lugar e, também, a presença na meia final da Taça de Portugal, feito que repetiria mais tarde.

Este é um breve registo dos sucessos desportivos do FC Famalicão nos últimos anos, dos quais não se pode dissociar a construção da Academia, hoje um Centro de Treinos moderno, que tem condições infraestruturais para o desenvolvimento do talento desportivo.

A história do FC Famalicão faz-se, ainda, com muito mais, com o esforço de tantos e a dedicação de milhares que impulsionam este projeto desportivo… cada vez mais eclético.

Famalicão: Equipa de futsal disputa troféu em Ferreira do Zêzere

Às 18 horas do próximo sábado, a equipa de futsal do FC Famalicão vai disputar o Troféu Mosteiro do Leitão, em Ferreira do Zêzere. O jogo, contra a formação local, joga-se no Pavilhão Municipal daquela vila.

O FC Famalicão, treinado por Kitó Ferreira, estreia-se esta época na Liga Placard, prova onde também compete o SC Ferreira do Zêzere, clube da AF Santarém.

Recorde-se que a primeira jornada do campeonato está marcada para o fim de semana de 6 e 7 de setembro, com os famalicenses a receberem a ADCR Caxinas.

Famalicão: A inclusão à distância de um registo fotográfico

Os jovens do Lar Residencial “A Minha Casa”, da AFPAD, assinalaram, esta terça-feira, o Dia Mundial da Fotografia. Foi desenvolvida uma atividade artística e inclusiva que teve como cenário o jardim da instituição.

Sob o tema “A Sombra do Nosso Jardim”, os residentes captaram, com entusiasmo e sensibilidade, os recantos do espaço que os recebe diariamente.

Mais do que fotógrafos, os jovens foram as personagens principais deste cenário, revelando, através da lente, a beleza e os detalhes do seu jardim.

A iniciativa procurou estimular a criatividade, o sentido estético, a memória e a autonomia, utilizando a fotografia como ferramenta de expressão pessoal e inclusão social.

Durante esta atividade, o jardim foi observado, interpretado e retratado de diferentes perspetivas. Os jovens exploraram os seus cantos preferidos, a luz, as sombras refrescantes das árvores e os detalhes que habitualmente passam despercebidos.

Segundo a Diretora Técnica esta atividade permitiu mostrar que fotografar é bem mais do que carregar num botão: «é narrar emoções, eternizar memórias e gravar a vida. Os jovens não fotografaram apenas com a câmara, mas com o olhar genuíno do seu eu», referiu Célia Maia, aludindo que a inclusão pode estar à distância de um clique.