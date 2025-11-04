Concelho, Cultura

Famalicão: Música e stand up comedy no Louro

A Casa do Artista Amador, no Louro, convida para o Café Filosófico membros da Associação Moscurelo – Movimento Sociocultural e Recreativo do Louro, uma associação que foi constituída a 21 de novembro de 1975, que não tem atividade permanente, mas na altura em que foi constituída trabalhou muito em prol do desporto e da cultura. Esta iniciativa está marcada para esta quarta-feira, com início às 21h30. Entrada Livre.

Na sexta-feira, dia 7, às 22 horas, há Stand Up Comedy com Pedro Miranda & Convidados, para mais uma noite de comédia na rubrica “CAA Comedy Sessions”. Reservas por este link https://forms.gle/rCMJkLBSLpkw1s8A7. A entrada custa 5 casas.

Depois, no sábado, às 21 horas, há um concerto com os Godark, de Penafiel, que vão apresentar pela primeira vez o mais recente trabalho discográfico, designado “Omniscience”, lançado este mês. Vêm, também, os portuenses Rising Curse e os The Small Hours. Será uma noite recheada de Melodic, Death Metal/Slam, Dark Metal. Entrada 10 euros.

Reservas pelo 969 489 422 whatsapp.

Famalicão: An-Dança destaca-se em prestigiada competição internacional

A An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, destacou-se entre centenas de participantes internacionais com prémios de excelência nas semifinais do Youth America Grand Prix YAGP Paris 2025, a mais prestigiada competição mundial dedicada a jovens bailarinos.

O YAGP é reconhecido globalmente como a maior plataforma de descoberta de talentos da dança clássica e contemporânea, reunindo anualmente milhares de participantes de mais de 35 países.

Nesta competição, a An-Dança conquistou um primeiro e segundo lugar com coreografias de Michael Fuscaldo. Um terceiro lugar por Carlos Almeida em “9 to 5” (coreografia de Núria D’Oliveira Soares). Sénior Contemporary Women, segundo lugar de Victoria Vilaça em “Les moulins de mon cœur”, coreografia de Michael Fuscaldo. Outstanding Choreographer Award — atribuído a Michael Fuscaldo, em representação da An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão. Além de vários top 12.

Os resultados de Paris seguem-se ao êxito obtido nas Finais Mundiais do YAGP 2025, em Tampa (EUA), onde a An-Dança alcançou o Top 12 com a coreografia “Ode Romeu & Juliet” e “Unsuitable” de Núria D’Oliveira Soares um feito reservado às melhores escolas e companhias do circuito internacional.

Estes prémios colocam a An-Dança e os seus alunos entre os nomes mais destacados da nova geração da dança europeia, «comprovando a consistência do projeto artístico e pedagógico desenvolvido em Vila Nova de Famalicão», refere Marta de Oliveira Soares, diretora da An-Dança.

Esta responsável salienta que «estes resultados são o reflexo de um trabalho contínuo de exigência, paixão e compromisso. Cada aluno que sobe ao palco do YAGP representa não apenas a nossa escola, mas também o nome de Vila Nova de Famalicão e o potencial artístico da juventude portuguesa», sublinha Marta de Oliveira Soares.

«Os feitos agora alcançados reforçam o papel de Vila Nova de Famalicão como cidade de cultura e talento, e demonstram que o investimento no ensino artístico tem um impacto direto na formação, na autoestima e na projeção dos jovens a nível global», acrescenta.

Com uma trajetória de quase três décadas de existência e uma década no Concelho, a An-Dança «é hoje um referente nacional e internacional na formação em dança, promovendo o ensino artístico especializado e extracurricular em articulação com escolas da região. A instituição aposta na valorização «do ensino da dança como um todo, na formação integral dos alunos e na representação internacional de Portugal através da arte e da educação», refere a direção da escola.

Famalicão: Manuel Serafim tomou posse como presidente da Junta de Freguesia de Mogege

A sede da Junta de Freguesia recebeu, no passado domingo, a cerimónia de tomada de posse de Manuel Serafim, eleito nas autárquicas de 12 de outubro, pelo Movimento Mais por Mogege.

Na sua intervenção, agradeceu «a confiança depositada» pelos eleitores e reafirmou o seu compromisso «de trabalhar com proximidade, transparência e dedicação pelo desenvolvimento», da freguesia.

Com a tomada de posse inicia-se, oficialmente, um novo ciclo na vida autárquica da freguesia, marcado pela vontade «de dar continuidade ao trabalho realizado» e de promover projetos que melhorem a qualidade de vida da comunidade.

A sessão contou com a presença de membros da assembleia de freguesia, representantes de associações locais e habitantes que quiseram testemunhar o início do novo mandato autárquico.

Ainda durante a cerimónia, foi enaltecido e homenageado o antigo presidente, José Carlos Lima, que terminou o seu mandato. O ex-autarca foi alvo do reconhecimento pelo trabalho durante os 12 anos de mandato. Ana Maria, que também cessou funções como secretária do executivo, recebeu igualmente uma palavra de apreço e agradecimento pelo seu contributo à comunidade.

Chuva forte coloca Famalicão em alerta laranja esta quarta e quinta-feira

Esta quarta-feira, entre as 03h00 e as 09h00, Famalicão está em alerta laranja devido à previsão de chuva forte para todo o distrito.

A previsão é do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera que alerta também para o agravamento do estado do tempo entre as 00h00 e 09h00 de quinta-feira.

Famalicão: Susana Oliveira apresenta o livro “O Melhor Erro Que Poderia Cometer”

A famalicense Susana Oliveira apresenta, no dia 8 de novembro, sábado, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal de Famalicão, o romance “O Melhor Erro que Poderia Cometer”.

O romance, que já foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa, aborda as dualidades do amor e do desejo, explorando a complexidade emocional das relações humanas e o autoconhecimento.

A sessão de apresentação conta com a moderação de duas reconhecidas bookstagrammers do panorama literário nacional: Filipa Moreira e Carina Nogueira, que irão conduzir uma conversa intimista sobre o processo criativo da autora e os temas explorados na obra.

Susana Oliveira é autora dos romances “Olhar de Pecado”, “Olhar de Pecado – Irrevogavelmente Tua” e, agora, “O Melhor Erro Que Poderia Cometer”. É reconhecida pela sua escrita intensa e emocional, que explora as nuances do amor, da paixão e das escolhas pessoais.

Famalicão: As noites europeias regressam a Riba de Ave

No próximo sábado, o Riba d´Ave/CSJ Group joga a primeira mão dos oitavos de final da WSE Cup. A partida é às 18h30, na vila de Riba de Ave, tendo por adversário o Tomar. A segunda mão está marcada para o dia 22 de novembro.

O primeiro jogo não está contemplado no plano de quotas de sócios que podem adquirir bilhete a 5 euros; para menores de 13 anos, a entrada é gratuita, sendo obrigatória a apresentação de cartão de cidadão, validamente emitido; entre 13 e os 18 anos, pagam 5 euros, também com a obrigatoriedade de apresentar cartão de cidadão, validamente emitido; o público paga 8 euros.

A bilheteira, no dia de jogo (8 de novembro), abre a partir das 17h15.

Famalicão: PS realiza magusto na Praça D. Maria II

Pelo quarto ano, o Partido Socialista de Famalicão festeja o S. Martinho com os famalicenses, com um magusto tradicional no topo norte da Praça D. Maria II, sábado, dia 8, entre as 9 e as 12 horas.

Segundo a concelhia do PS, a iniciativa pretende assinalar o São Martinho e, simultaneamente, incentivar a visita ao centro urbano e o apoio ao comércio tradicional.

«Apoiar o comércio tradicional é dar vida ao centro urbano e a uma ‘loja aberta’ com garantias de emprego, qualidade e segurança nas ruas. É o comércio local que faz pulsar a economia de proximidade e o sentido de comunidade», sublinha Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão.

Com esta oferta de castanhas no centro da cidade, o PS diz reforça a proximidade aos cidadãos, ao mesmo tempo que promove iniciativas que «valorizam o centro urbano e os agentes económicos».

«Mais do que uma tradição, o Magusto é um momento de encontro e partilha entre os famalicenses. Queremos que o centro da cidade continue a ser o ponto de encontro de todos, com comércio vivo, ruas ativas e uma comunidade próxima», acrescenta Eduardo Oliveira.