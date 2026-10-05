Na manhã desta segunda-feira, na Meia Maratona Cidade Berço, prova que integrou também a Mini Maratona de 10 km, a Corrida de 5 km e a Caminhada Solidária de 5 km, atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira conseguiram resultados de grande relevo.

Nos 10km, Ana Pereira, ainda no escalão de juniores, foi segunda classificada, demonstrando, mais uma vez o seu potencial. Nesta distância correu, também, José Freitas.

Nos 5 km, Rafaela Araújo foi terceira; na mesma distância também correu Rita Teixeira.

Para os responsáveis da EARO, os resultados alcançados «refletem o trabalho, a dedicação e o empenho dos atletas e de toda a equipa técnica».