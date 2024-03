Famalicão: Na despedida, Ricardo Costa deixa agradecimentos

Ricardo Costa, ex-treinador da equipa sénior do Sporting Clube Cabeçudense/FC Famalicão, agradece a todas as pessoas com quem trabalhou ao longo dos anos, desde atletas, diretores, departamento médico, patrocinadores, outros técnicos, sócios e simpatizantes.

«O caminho faz-se caminhando e chegou a hora de seguirmos diferentes caminhos. Queria mencionar que foi uma decisão difícil de tomar, mas bem pensada e ponderada, na qual agradeço a compreensão e apoio de toda a estrutura do clube», reagiu o treinador famalicense.

Numa publicação nas redes sociais, traça um balanço positivo do tempo que esteve à frente deste projeto. «Tive momentos fabulosos e inesquecíveis, mas também adversos e delicados de ultrapassar, mas todas as decisões foram sempre a pensar no bem das instituições», acrescentou.

Esta foi a primeira reação do técnico de futsal após a demissão do cargo, que aconteceu na segunda-feira. Deixa a equipa, que milita na segunda divisão, a disputar a fase de campeão, mas ainda sem pontos, agora que começa a segunda volta.

Com o principal objetivo conseguido (manutenção), algo que foi alcançado com uma boa primeira fase, o clube ainda não pontuou na luta pelo título e consequente subida de divisão, razão pela qual Ricardo Costa já tinha posto o lugar à disposição já em dezembro, que não foi aceite pela direção.

«Acredito e sei que nem tudo foi perfeito, mas os resultados estão à vista de todos: já são mais de 100 atletas a praticar a modalidade, com alguns feitos históricos, um deles bem recente, com uma equipa da formação a chegar a uma taça nacional», enaltece.

Este sábado começa a segunda volta, com o FC Famalicão a jogar às 18 horas, com a equipa Nun´Álvares, de Fafe, que é quarta classificada, com 11 pontos.

Depois de agradecer a todos, inclusive à família e amigos, o apoio recebido, Ricardo Costa diz que será mais um a torcer por fora, na esperança que o FC Famalicão atinja, no futuro, o mais alto patamar do futsal português. «Jamais deixarei de ser sócio destas instituições e um apaixonado por esta modalidade que é o futsal», remata.