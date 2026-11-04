Os 1200 alunos, professores e pessoal não docente entram esta sexta-feira, pela primeira vez, na renovada Escola Padre Benjamim Salgado, em Joane. Um dia depois, sábado, toda a comunidade educativa poderá, também, conhecer os novos espaços, entre as 9 e as 13 horas. O convite é lançado pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e pelo diretor do Agrupamento, José Moreira.

A requalificação e ampliação deste estabelecimento de ensino, a escola sede do agrupamento com o mesmo nome, é uma obra financiada pelo PRR, com um investimento a rondar os 20 milhões de euros, o maior de sempre em edifícios escolares concelhios. A intervenção abrangeu os edifícios pré-existentes e a construção de novos espaços, assim como a remodelação dos arruamentos de acesso ao recinto escolar.