O Restaurante Moutados serviu, na noite deste domingo, as últimas refeições… não mais abrindo portas. É o fim de 37 anos de atividade de um icónico espaço de restauração que serviu e marcou gerações de famílias. No local, vai nascer um novo projeto imobiliário. O anúncio foi feito, no início deste mês, em exclusivo à CIDADE HOJE.

Ao longo de quase quatro décadas, o Moutados foi uma referência gastronómica em Vila Nova de Famalicão e para quem visitava a cidade, e não só. Nas mesas deste espaço, situado na Avenida do Brasil, em Gavião, paredes-meias com o Parque da Devesa e com a rotunda de acesso à variante, foram celebrados aniversários, encontros, conquistas… Momentos que ficaram na memória de quem ali trabalhou e passou.

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O fechar de portas não é o fim desta história, apenas o encerrar de um capítulo «para começar outro. (…) o futuro que estamos a preparar entusiasma-nos muito e queremos continuar a honrar aquilo que sempre definiu os Moutados, levando os nossos valores e o nosso legado ainda mais longe» relataram, em comunicado, Alice Silva, Conceição Silva e Manuel Silva, atuais proprietários do Grupo Moutados, negócio familiar com mais de 57 anos.

Onde atualmente funciona o Restaurante Moutados vai nascer um novo projeto imobiliário: um condomínio habitacional fechado, cuja construção tem início previsto para 2027.

Recorde-se que no final do passado mês de agosto foi anunciado o fecho de outro espaço gastronómico de referência no concelho e na região. Foi o Restaurante Sara (Barracoa), casa centenária funda em 1885, na Praça D. Maria II (perto do Mercado Municipal). Este icónico espaço, parte da memória coletiva famalicense, evoluiu de uma taberna e casa de pasto para um espaço de restauração de referência e, por isso, passagem obrigatória para degustar a boa comida regional, a qual o próprio Camilo Castelo Branco terá saboreado.

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