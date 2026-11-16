Na jornada 9 da pró nacional da AF Braga, o dérbi famalicense entre o GD Joane e a AD Ninense, que jogou em inferioridade numérica durante 45 minutos, ficou decidido com a vitória da equipa de Nine, por 2-1, com golos de Maia e Espírito Santo. Pela equipa da casa marcou André Jorge. Deste modo, o conjunto de Tiago Pinto, que teve um mau início de prova, já soma 10 pontos e está no décimo segundo lugar. O Joane soma 16 e é quinto da classificação.
A AD Oliveirense não foi além de um empate, a um golo, em casa do Berço, e passa a somar 19 pontos, num lugar acima do conjunto joanense. E a próxima jornada tem marcado o confronto entre estas duas equipas. É na sexta-feira, 20 de novembro, às 21 horas, em Oliveira Santa Maria. A AD Ninense recebe, no domingo, o Pevidém.
A divisão de honra série B vai na jornada 7 e o Operário é quarto da classificação, com 14 pontos, a três do líder, o Taipas. Na jornada do passado fim de semana, venceu, 2-1, o Selho. O S. Cosme também venceu, mas fora de casa, o Santo Adrião, por 3-2. O Bairro foi goleado, 5-1, em Antime. Na classificação, o S. Cosme soma 9 pontos e é décimo, enquanto que o Bairro, com 4 pontos, é décimo quarto. Próxima jornada: Bairro-Ases Santa Eufémia; S. Cosme-Operário.
Na 1.ª divisão, série D, jogou-se a quarta jornada: Mouquim, 0-Brufense, 1; Ribeirão, 0-Serzedelo, 4; Louro, 2-Ruivanense, 4; Gondifelos, 4-Calendário, 0; Lousado, 0-Airão, 7; Fradelos, 0-Delães, 2. O Serzedelo, Airão e Prazins e Corvite somam 12 pontos. O conjunto famalicense melhor classificado é o Delães, no quarto lugar, com 9 pontos.
Próxima jornada: Serzedelo-Lousado, Airão-Fradelos, Gondifelos-Mouquim, Brufense-Ribeirão, Ruivanense-Prazins e Corvite, Calendário-Ponte B e Delães-Louro.