Famalicão: Na tarifa da água, Famalicão pratica dos preços mais baixos entre os concelhos vizinhos

O preço da água da rede pública tem preços distintos para o consumidor mesmo entre concelhos vizinhos. As tarifas mais baixas são as dos municípios das ilhas, mas não há padrões geográficos. E Famalicão? Segundo o Jornal Público, que cita dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, o município de Famalicão tem das tarifas de água mais baratas entre os concelhos vizinhos. Em Famalicão, 120 m3 de água custam, anualmente, 365,42 euros; Braga pratica 256,30 e Barcelos 356,97 euros, sendo os dois municípios com preços mais baixos. Guimarães cobra uma fatura de 377,85 euros, Póvoa de Varzim 375,84 euros, Santo Tirso 449,05 euros e Trofa 473,89, é a que tem água mais cara.

Para maiores consumos, já de 180 m3 de água, Famalicão tem o segundo preço mais baixo, só atrás de Braga. Famalicão cobra 491,70 euros e Braga 331,82 euros. Os outros estão todos acima: Guimarães 510 euros, Póvoa de Varzim 530,37 euros, Barcelos 549,60 euros, Stº Tirso 595,38 euros e Trofa com 616,44 euros.

O concelho do Fundão lidera com fatura mais alta, de 777 euros anuais no escalão de maior consumo.