Na tarde do próximo sábado, a equipa feminina do FC Famalicão começa a época desportiva, em casa do Clube Albergaria. O jogo é às 15 horas, no Estádio Municipal António Augusto Martins Pereira.
O treinador do conjunto famalicense, Paulo Silva, garante que as suas jogadoras encaram este jogo «como uma grande oportunidade de mostrar o trabalho que temos vindo a desenvolver enquanto equipa, com compromisso e a máxima ambição».
Na primeira fase da prova, o conjunto famalicense vai medir forças com o Rio Tinto, Gil Vicente, Braga B e Juv. Force. As três primeiras equipas de cada série (Norte e Sul) vão disputar o título nacional e subida à Liga BPI, as restantes ficam reunidas no grupo da manutenção.