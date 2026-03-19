Famalicão: «Não há jogos fáceis na I Liga» avisa Pedro Santos (c/vídeo)

Pedro Santos fez, na tarde desta quinta-feira, a antevisão ao jogo com o Nacional, partida da 27.ª jornada da I Liga. O jovem avançado, que já conta com 20 presenças na equipa do Famalicão, analisa o conjunto adversário «como uma equipa muito competitiva, que apresenta um futebol direto e muito ofensivo. Nós temos de estar preparados para isso, porque não há jogos fáceis na I Liga». Apesar da situação aflita do Nacional na classificação, o jovem extremo avisa que não há lugar a facilidades, «porque temos experienciado isso mesmo; por isso apelo ao apoio dos adeptos. Foram muitos importantes no jogo com o Vitória e espero que neste também sejam».

A jogar cada vez mais no conjunto de Hugo Oliveira – «o que quero é estar lá dentro» -, Pedro Santos sente-se bem «na família que é o Famalicão».

O jovem também recordou o primeiro e único golo na I Liga. Foi no Municipal, diante do Tondela. Sentado dentro da área «a bola caiu ali, reagi e correu bem. Foi um golo caricato» e que foi motivo de brincadeira dos colegas, revela.

Confira as declarações do Pedro Santos no vídeo.