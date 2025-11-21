Famalicão: Natal sustentável na Praça-Mercado

A partir da próxima semana, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão exibe decorações natalícias elaboradas com recurso a materiais têxteis reutilizados. É uma iniciativa da Rede de Academias Seniores de Famalicão, em parceria com o projeto municipal ‘FazRefaz’.

As três árvores de Natal criativas e sustentáveis decoradas pelos seniores chegam ao espaço na tarde do dia 26 de novembro, pelas 14h30.

O momento, que contará com a presença do presidente da autarquia, Mário Passos, e terá a animação do Coro de Natal da Escola Básica Conde de S. Cosme, das tunas das Academias Sénior de Oliveira Santa Maria, Pedome, Ribeirão, Lousado e Delães, bem como do Grupo de Cavaquinhos do CCDR – Ribeirão.

Incentivar a autonomia e a criatividade dos seniores, promovendo práticas sustentáveis pela criação de decorações natalícias com materiais têxteis reutilizados é o objetivo da iniciativa que decorre pelo terceiro ano consecutivo.