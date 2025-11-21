Concelho

Famalicão: Natal sustentável na Praça-Mercado

A partir da próxima semana, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão exibe decorações natalícias elaboradas com recurso a materiais têxteis reutilizados. É uma iniciativa da Rede de Academias Seniores de Famalicão, em parceria com o projeto municipal ‘FazRefaz’.

As três árvores de Natal criativas e sustentáveis decoradas pelos seniores chegam ao espaço na tarde do dia 26 de novembro, pelas 14h30.

O momento, que contará com a presença do presidente da autarquia, Mário Passos, e terá a animação do Coro de Natal da Escola Básica Conde de S. Cosme, das tunas das Academias Sénior de Oliveira Santa Maria, Pedome, Ribeirão, Lousado e Delães, bem como do Grupo de Cavaquinhos do CCDR – Ribeirão.

Incentivar a autonomia e a criatividade dos seniores, promovendo práticas sustentáveis pela criação de decorações natalícias com materiais têxteis reutilizados é o objetivo da iniciativa que decorre pelo terceiro ano consecutivo.

Deixe um comentário

Famalicão: Espírito natalício cantado por centenas de famalicenses

A alegria e o espírito natalício serão cantados na cidade através do projeto “Comunidades (En)Coro”, promovido pelo Município através das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF).

No âmbito desta iniciativa, centenas de famalicenses juntam-se em dez coros representativos das várias freguesias do concelho, oferecendo ao público concertos que prometem emocionar e envolver toda a comunidade.

Os concertos decorrem na Praça – Mercado Municipal, nos dias 1 e 7 de dezembro, das 15 às 17 horas, e no dia 14, das 15 às 17h45, acompanhados por uma exposição e venda de produtos de artesanato local, com a participação de artesãos, produtores e associações famalicenses.

O feriado de 1 de dezembro conta a atuação das CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz, Louro, Lousado, Esmeriz, Cabeçudos, Bairro, Carreira e Bente, Delães, Ruivães e Novais, enquanto as CSIF de Castelões, Oliveira S. Mateus, Oliveira S.ª Maria, Riba d’Ave, Pedome, Vale do Este e Área Urbana atuam no sábado, 7 de dezembro.

No dia 14 de dezembro, sobem ao palco as CSIF de Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas, Vale do Pelhe, Joane, Vermoim, Pousada de Saramagos, Mogege, Landim, Avidos, Lagoa e Seide, que encerram a edição deste ano das Comunidades (En)Coro.

Famalicão: O Natal chega à Praça-Mercado este domingo

Este fim de semana a magia do Natal instala-se na Praça – Mercado Municipal que dará início a uma programação repleta de eventos, sabores e tradições.

Este domingo, entre as 11 e as 19 horas, de entrada livre, decorre o FamMarket, um mercado dedicado à venda de artigos artesanais, moda e design.

De regresso está, também, a Academia da Praça com receitas natalícias e demonstrações culinárias, nos dias 29 de novembro, 6, 13 e 20 de dezembro, pelas 15h30. Uma boa oportunidade para aprender e saborear a gastronomia típica da época, como as tradicionais rabanas, o bolo rei, as filhoses e o tronco de natal.

No dia 14 de dezembro, das 11 às 19 horas, decorre o Mercado das Camélias – Edição de Natal com vestuário, joalharia, decoração, entre outras sugestões, da região.

Este Natal, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão também será ponto de encontro de tradição, cultura e comércio. Destaque para as Comunidades (en)Coro, nos dias 1, 7 e 14 de dezembro, e para a apresentação da iniciativa “Árvore de Natal 2025”, a 26 de novembro, pelo projeto sustentável ‘FazRefaz’ e a Rede de Academias Seniores.

Famalicão: Feira das sopas e doação de brinquedos em Joane

O Agrupamento CNE realiza este sábado, pelas 19 horas, no Centro Escolar (escola primária), uma Feira das Sopas e convida toda a comunidade joanense a participar. Cada inscrição custa 6€ e dá direito à prova de 4 sopas e a uma malga personalizada.

A 1.ª Companhia de Joane da Associação Guias de Portugal está a realizar, até 7 de dezembro, uma recolha de brinquedos novos e usados para tornar o Natal de todas as crianças mais mágico. Pode entregar os brinquedos no salão paroquial (durante os horários da catequese e reunião das Guias), na sacristia da igreja, no Centro Social da Paróquia, nas piscinas e na sede dos escuteiros.

Famalicão: Mulher atropelada por carro na Av. Carlos Bacelar

Uma mulher, com cerca de 55 anos, foi atropelada na manhã desta sexta-feira por um veículo ligeiro, na Avenida Carlos Bacelar, em Famalicão.

O acidente aconteceu minutos antes das 09h00 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

As primeiras informações dão conta que a vítima terá sofrido ferimentos considerados ligeiros e o seu encaminhamento será feito para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Criança de 8 anos ferida em acidente na variante nascente

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Uma criança de oito anos ficou ferida, na manhã desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na variante nascente de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

 

Famalicao: Nikola Popovic é o novo treinador dos sub-23

Nikola Popovic, de 52 anos, é o novo treinador da equipa sub-23 do FC Famalicão, substituindo Rui Tomé, que foi para o Tondela, como adjunto.

O novo treinador, em Portugal, orientou a equipa principal do Atlético Clube de Portugal e foi adjunto no Benfica B e Varzim Sport Clube, entre outros clubes.

Em Famalicão enfrenta um desafio “com a expectativa de potenciar o talento que há no plantel” oferecendo aos jogadores “todas as condições para que estejam preparados assim que sejam chamados à equipa principal”.

Com o desejo de “trabalhar para valorizar os jogadores”, aponta como pilares fundamentais para cumprir esse objetivo um modelo de jogo “semelhante à primeira equipa”; e o desenvolvimento de uma ideologia e cultura “que permitam aos jogadores obter sucesso no nosso clube”.

No plano internacional, Nikola Popovic abraçou vários desafios. A passagem pelo Estrela Vermelha, como adjunto, terá sido a mais impactante, ao sagrar-se bicampeão sérvio e tendo a oportunidade de disputar competições europeias. Do currículo destacam-se, também, as passagens pela seleção de Cabo Verde e pela reputada Aspire Academy, do Qatar.

Sobre a Liga Revelação, Nikola Popovic aponta “a elevada competitividade” da prova reservada às equipas sub-23, “um campeonato “estimulante para que os jogadores desenvolvam as capacidades para chegar a um patamar de maior exigência”.