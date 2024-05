Famalicão: Nélson Silva deixa a Oliveirense no final da época

O IPCA JUNIOR Summer School regressa de 8 a 19 de julho. Uma iniciativa destinada a jovens entre os 12 e 17 anos, visando a sua ocupação através de uma série de atividades de lazer, desportivas e pedagógicas. Inscrições até 31 de maio.

Serão duas semanas recheadas de atividades desportivas, visitas a clubes desportivos e a edifícios culturais, workshops de culinária, de mindfullness, de música; contacto com a Ciência em atividades nos laboratórios; provas de orientação; olimpíadas da tecnologia; jogos de tabuleiro modernos; criação de spot’s publicitários; entre outras. A fechar está previsto um momento de convívio com um Sunset, que vai evolver os participantes e respetivas famílias, bem como a Comunidade IPCA.

As atividades decorrerão, maioritariamente, no Campus do IPCA, estando, ainda, previstas saídas locais, que possibilitarão um contacto com a cidade de Barcelos e com a região.

O programa decorre durante 2 semanas (tendo os participantes a possibilidade de escolher apenas 1 semana), de segunda a sexta-feira, com o acolhimento dos jovens a partir das 8h30 e a saída até às 18 horas.

As inscrições no IPCA JUNIOR Summer School realizam-se até ao próximo dia 31 de maio de 2024 (1ª fase), através do preenchimento da ‘Ficha de inscrição’, disponível no site do IPCA, e posterior envio para o email summerschool@ipca.pt.

Os Encarregados de Educação deverão consultar previamente o Programa e as Normas de Funcionamento da IPCA JUNIOR Summer School, onde constam informações relevantes para o bom funcionamento do programa e inscrições.