Concelho

Famalicão: Neste feriado de 1 de dezembro há recolha de lixo

A recolha de resíduos sólidos urbanos em Vila Nova de Famalicão mantém-se nos horários habituais esta segunda-feira, 1 de dezembro, feriado.

O serviço de recolha será realizado normalmente, abrangendo as zonas e horários já definidos para este dia da semana.

O município apela aos munícipes para colocarem os resíduos nos locais e períodos indicados, de forma a garantir o bom funcionamento do serviço e a limpeza urbana durante o feriado.

Deixe um comentário

O Ave é um dos motores industriais mais importantes de Portugal

O Ave é, há décadas, «um dos mais importantes sistemas produtivos da Península Ibérica, «com uma capacidade excecional de exportação, inovação incremental, flexibilidade e adaptação às transformações económicas globais». A garantia e reconhecimento foram dados, na passada sexta-feira, em Famalicão, pelo presidente da CCDR Norte no âmbito da iniciativa “Ouvir o Território, Construir o Futuro”. António Cunha reconheceu, também, que a região é o coração industrial da Região Norte. Aqui se concentra uma parte substancial da nossa força produtiva, da nossa capacidade de exportar e da nossa ambição coletiva de modernização económica».

No decurso da iniciativa, um conjunto de reuniões semestrais com as oito Entidades Intermunicipais da Região Norte, a CCDR Norte apresentou os resultados dos programas de investimento na sub-região, que somam 1,1 mil milhões de euros.

No âmbito do Portugal 2030, destacam-se investimentos para a modernização produtiva e digitalização das PME; reforço da eficiência energética e da transição verde; melhoria das infraestruturas educativas e dos centros de formação, bem como a promoção da mobilidade sustentável e da regeneração urbana. Já no PRR, realce para iniciativas orientadas para a descarbonização industrial, para a qualificação e formação avançada, para o aumento da oferta de habitação acessível para trabalhadores e para a transformação digital dos serviços públicos. No PEPAC 2023-2027, evidenciam-se o apoio à modernização das pequenas produções agrícolas, a valorização das fileiras agroalimentares complementares e o reforço da sustentabilidade dos territórios rurais.

Os investimentos que temos em curso representam um conjunto notável de oportunidades com enorme capacidade de transformação. Mas, perante as metas ambiciosas do Portugal 2030 e do PRR até 2026, é decisivo acelerarmos ainda mais o ritmo de execução.

Entre as operações com maior custo elegível atualmente em execução, destacam-se investimentos de grande escala nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Fafe, distribuídos pelas áreas do desenvolvimento urbano e da competitividade empresarial. Na área do crescimento e competitividade das PME, em Vila Nova de Famalicão destaca-se a operação da Lourofood, Lda., que envolve a robotização e modernização dos sistemas de gestão da produção, o aumento da área de implantação, da capacidade produtiva e de armazenagem, bem como a instalação de energia fotovoltaica com baterias. O projeto representa um investimento elegível de 13,35 milhões de euros, apoiado em 4,67 milhões de euros.

«Os investimentos que temos em curso representam um conjunto notável de oportunidades com enorme capacidade de transformação. Mas, perante as metas ambiciosas do Portugal 2030 e do PRR até 2026, é decisivo acelerarmos ainda mais o ritmo de execução. Este é o momento de unirmos esforços, de reforçarmos a determinação e de garantirmos que cada projeto se concretiza em tempo útil, para que o território beneficie plenamente deste ciclo único de investimento», António Cunha que reforçou o compromisso de continuar o diálogo próximo com os territórios, preparando, em conjunto com os autarcas e outros atores regionais, o quadro de programação pós-2027.

O líder da CCDR Norte destacou que os principais clusters do Ave enfrentam uma transição profunda, pressionados por concorrência global de baixo custo, exigências ambientais cada vez mais rigorosas, automatização crescente, novos padrões de consumo e de moda e digitalização acelerada de processos produtivos. Por isso, avisou, que o que está em causa é produzir melhor. «Subir na cadeia de valor significa apostar em design e moda, materiais avançados e circularidade, automação e digitalização, incluindo inteligência artificial. O Ave está preparado para liderar uma nova geração de indústrias: mais verdes, mais inteligentes e mais criativas».

Mário Passos, presidente da CIM do Ave, mostrou-se satisfeito com a reunião e sublinhou que o Ave está plenamente empenhado em construir uma visão comum para o próximo ciclo de programação, assente na qualificação, na tecnologia e na sustentabilidade, garantindo que o território continue a contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do Norte e do país.

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira já sabe a que dias e horas joga até ao final da primeira volta

Foram conhecidos, na passada sexta-feira, os horários até à 17.ª jornada da Liga Portugal Betclic, ou seja, até ao final da primeira volta da competição.

Na jornada 14, às 15h30, o FC Famalicão recebe o Estoril e na ronda seguinte, no dia 22 de dezembro, às 20h45, visita o Estádio da Luz para defrontar o Benfica. A 27 de dezembro, a equipa de Hugo Oliveira recebe, às 18 horas, o Estrela da Amadora. Por último, a 4 de janeiro, às 20h30, e para fechar a primeira volta, o Famalicão joga em casa do Alverca.

Antes destes encontros, a contar para a jornada 13, o FC Famalicão, depois do empate (2-2) em Moreirense de Cónegos recebe, este sábado, às 20h30, o Braga.

Famalicão: Navegador famalicense é vice-campeão em Espanha

A dupla formada pelo espanhol Pantaleón Rubio e pelo navegador famalicense Nuno Costa alcançou o segundo lugar, na classe Buggy, aos comandos de um Cam-Am Maverick R, no “Tramo Cronometrado Bazana”, em Jerez de los Caballeros, Espanha.

O resultado permitiu a Rubio o título de campeão da Extremadura de Ralis de Tierra, na classe Buggy. Nuno Costa garantiu o título de vice-campeão. «Foi uma época fantástica. O Pantaleón conquistou o título com todo o mérito e fico muito orgulhoso por ter contribuído para isso e por alcançar o vice-campeonato. A equipa trabalhou sempre unida e os resultados são reflexo disso», destaca Nuno Costa.

Famalicão: Tomás e Lara vencem circuito ibérico em Juventude Open Latinas

O par Tomás Gomes & Lara Grigorean, da Academia Gindança, venceu o Circuito Ibérico 2025 em Juventude Open Latinas, competição realizada este domingo, em Guadalajara, Espanha.
Este título internacional reforça, segundo a Gindança, «o percurso brilhante destes atletas ao longo de 2025, ano em que já haviam alcançado o estatuto de vice-campeões nacionais da Taça de Portugal e o terceiro lugar no Circuito Nacional na mesma categoria».

Famalicão: Colisão entre carros na nova rotunda junto às Lameiras

A noite deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na nova rotunda junto à Urbanização das Lameira, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 20h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

Pelo menos uma pessoa foi assistida no local.

Famalicão: Equipa sub-23 recebe, esta segunda-feira, o Vizela

Na manhã desta segunda-feira, às 11 horas, a equipa sub-23 do FC Famalicão recebe o Vizela, a contar para a décima primeira jornada da Liga Revelação.

O jogo tem lugar no campo número 2 do Estádio Municipal e é de entrada livre para os sócios (público 5 euros).

A primeira fase do campeonato reservado às equipas sub-23 está a terminar – faltam quatro jornadas – e o Famalicão ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, a um de entrar no grupo de equipas que, na segunda fase, vão lutar pelo apuramento de campeão.