Famalicao: Nikola Popovic é o novo treinador dos sub-23

Nikola Popovic, de 52 anos, é o novo treinador da equipa sub-23 do FC Famalicão, substituindo Rui Tomé, que foi para o Tondela, como adjunto.

O novo treinador, em Portugal, orientou a equipa principal do Atlético Clube de Portugal e foi adjunto no Benfica B e Varzim Sport Clube, entre outros clubes.

Em Famalicão enfrenta um desafio “com a expectativa de potenciar o talento que há no plantel” oferecendo aos jogadores “todas as condições para que estejam preparados assim que sejam chamados à equipa principal”.

Com o desejo de “trabalhar para valorizar os jogadores”, aponta como pilares fundamentais para cumprir esse objetivo um modelo de jogo “semelhante à primeira equipa”; e o desenvolvimento de uma ideologia e cultura “que permitam aos jogadores obter sucesso no nosso clube”.

No plano internacional, Nikola Popovic abraçou vários desafios. A passagem pelo Estrela Vermelha, como adjunto, terá sido a mais impactante, ao sagrar-se bicampeão sérvio e tendo a oportunidade de disputar competições europeias. Do currículo destacam-se, também, as passagens pela seleção de Cabo Verde e pela reputada Aspire Academy, do Qatar.

Sobre a Liga Revelação, Nikola Popovic aponta “a elevada competitividade” da prova reservada às equipas sub-23, “um campeonato “estimulante para que os jogadores desenvolvam as capacidades para chegar a um patamar de maior exigência”.