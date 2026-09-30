Em comunicado, a Junta de Freguesia de Nine agradece a todos os deputados do Círculo Eleitoral de Braga que abraçaram o projeto de tentar elevar Nine a vila e «contribuíram para que a nossa voz chegasse à Assembleia da República», realça.

«Um agradecimento também muito especial a todos os ninenses que acreditaram nesta ambição e que, de diferentes formas, contribuíram para que este momento fosse possível», acrescenta a Junta de Freguesia liderada por Bárbara Sá.

Recorde-se que o processo foi entregue na Assembleia da República pela mão dos deputados do PSD, eleitos por Braga.

Este projeto lei na Assembleia da República é mais um passo na pretensão da elevação de Nine a vila depois da aprovação do processo, por unanimidade, pela Junta de Freguesia e pela Assembleia de Freguesia. O Projeto de Lei seguirá, agora, para apreciação em Comissão e, posteriormente, para votação em Plenário.

«É um momento que nos deixa orgulhosos, mas sabemos que o caminho ainda não terminou», reconhece a Junta de Freguesia, que promete continuar a «acompanhar este processo com empenho, responsabilidade e esperança», admitindo que este «é um projeto de todos».