Famalicão: Nine presta homenagem aos antigos combatentes da guerra do Ultramar

O candidato do PS à vila de Ribeirão, Rúben Gomes, apresenta propostas em oito áreas de ação com o título “60 Soluções para Ribeirão – Uma estratégia para o desenvolvimento da vila”.

Para o ato eleitoral de 11 de junho, o socialista, no capítulo “Uma vila mais inclusiva e solidária”, assume o compromisso de apoiar as famílias com a criação de um Vale Natalidade de 500 euros por cada recém-nascido residente em Ribeirão, que terá de ser utilizado no comércio e nos serviços da vila. Ainda no âmbito social, quer dinamizar a Universidade Sénior, com recurso ao voluntariado; criar uma Loja Social para doação de bens às famílias mais vulneráveis e implementar o programa “Ribeirão Solidário”, para apoiar as pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Outro dos pontos no programa de Rúben Gomes é a criação do Mercado de Produtos Biológicos de Ribeirão, destinado a produtores agrícolas ribeirenses.

Se for eleito promete mandar fazer uma auditoria às contas e património da Junta de Freguesia, de modo a avaliar a real situação dos seus ativos e passivos.

No âmbito da promoção do desporto e lazer, propõe a criação de um passadiço nas margens do rio Veirão com ligação ao Rio Ave e o alargamento do Parque Lazer do Rio Veirão, com ligação pedonal à zona do Outeiro. Outras propostas eleitorais passam pela criação de um circuito de manutenção ao ar livre na Colina do Ave e de mais espaços de lazer na freguesia.

Disposto a retirar a Junta à coligação “Mais ação, Mais Famalicão”, Rúben Gomes, que é colaborador da Continental, propõe uma revolução na rede viária, através de uma ligação de Aldeia Nova e Salgueirinhos à Zona Industrial Sam; ligação do Xisto a Outeirinho, Boucinhas e Aldeia Nova; acesso entre Aldeia Nova e a estrada Famalicão-Póvoa de Varzim pelo Moinho do Vento; novas acessibilidades a Ferreiros; e ligação da Rua de Santa Maria à Avenida da Indústria. Ainda pugnar por melhor cobertura de transportes públicos às áreas industriais e escolares, no âmbito da MoviAve.

No capítulo “Uma vila com futuro para crianças e jovens”, Rúben Gomes aposta na criação de um Orçamento Participativo Jovem para projetos de interesse da comunidade até um montante anual de 25 mil euros, mediante regulamento aprovado em Assembleia de Freguesia. Inclui nesta rubrica, a criação de uma Bolsa de Mérito para os melhores alunos do 3.⁰ Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Ribeirão.

Rúben Gomes, que é presidente do Ribeirão Futebol Clube, assume o compromisso de alargar o horário de funcionamento dos serviços da Junta até às 20h00, pugnando também pela descentralização dos serviços municipais. Deseja também estabelecer na vila, em parceria com a Câmara, um posto avançado da Polícia Municipal ou outra solução envolvendo outra força de segurança.

Pelo ambiente, o PS quer plantar mais árvores e criar um horto de plantas e flores da freguesia para embelezar e valorizar os espaços verdes; zelar pela limpeza de rios e ribeiros e alargar as redes de água e saneamento a toda a freguesia.

«A qualidade do nosso programa eleitoral demonstra claramente que o PS é a grande solução para Ribeirão nestas eleições intercalares», considera Rúben Gomes.