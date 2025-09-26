Famalicão: Nine requalificou Polidesportivo e Parque Infantil em Coura

O polidesportivo e o parque infantil de Coura de Nine foram requalificados e estão ao serviço da população.

O espaço está equipado com iluminação, piso de relva sintética, de balizas de futebol de 5, cestos de basquetebol, rede de ténis, equipamentos de exercício ao ar livre e uma mesa de jogos. O parque infantil foi também remodelado, com novos equipamentos para as crianças.

«Esta zona da freguesia tem crescido com nova construção e mais moradores e o investimento feito procura criar melhores condições para que as famílias se juntem aqui em momento de diversão e lazer», assinalou o presidente da Câmara ao final da tarde desta quarta-feira, dia da inauguração.

A obra resulta de um investimento municipal de cerca de 65 mil euros.