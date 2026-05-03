Famalicão: Ninense garante subida e regressa à pró nacional da AF Braga

Ainda com três jornadas para jogar, a AD Ninense já garantiu a subida à pró nacional da AF Braga. Na série A da divisão de honra, a equipa de Tiago Pinto é líder, com 58 pontos, mais um que o Forjães. As duas equipas vão lutar, agora, pelo título de campeão.

Na jornada deste fim de semana, o Ninense foi vencer, 1-0, a casa do Roriz.

Na próxima jornada recebe o Pousa.

A subida do Ninense é um regresso ao principal campeonato distrital de onde desceu na época passada.