Famalicão: No apuramento de campeão, sub-23 recebem o Santa Clara

O piloto da Team Transfradelos foi segundo entre os carros da categoria Challenger T3, na Baja TT Montes Alentejanos, que marcou a abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que decorreu no passado fim de semana, em Beja.

Ao volante de MMP, e navegado por Paulo Fiúza, Tiago Reis descreveu que no «primeiro setor seletivo tivemos problemas com a alavanca de velocidades, que nos dificultou o andamento. No dia de domingo, corremos atrás do prejuízo com o objetivo de chegar à frente, mas não conseguimos melhor que o segundo lugar final», apontou.

Também em carros MMP, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães foram quartos classificados da categoria e Edgar Reis/Fábio Ribeiro terminaram na quinta posição do Challenger T3.

Ambas as equipas tiveram, no Alentejo, o primeiro contato com o carro, mas a adaptação foi rápida e produtiva. «Há margem para fazer melhor e esta primeira experiência com o MMP deu-nos indicadores do que podemos melhorar a performance nas próximas provas», referiu Daniel Silva. Edgar Reis também considera que há espaço para tirar melhor partido do carro. «Foi a nossa primeira experiência e há sempre pormenores na condução e na adaptação que temos de fazer. Certamente com mais quilómetros de carro, vamos conseguir tirar ainda mais partido e fazer ainda melhor», mencionou o piloto, que no último setor de prova estava a ter bom andamento, mas ficou ‘barrado’ atrás de um adversário, que não correspondeu às solicitações de ultrapassagem e «tivemos de arriscar bastante para fazer essa ultrapassagem num terreno tão difícil».

A Baja TT Montes Alentejanos foi a primeira prova do CPTT, que este ano volta a desenrolar-se ao longo de sete rondas a que se seguem provas como a Baja TT Norte de Portugal (maio), o Raid Ferraria, a Baja TT Reguengos-Mourão, a Baja Portalegre 500 e a Baja de Lagos, no final da época.