Famalicão no centro da rede de Droga: 9 dos 19 detidos ficam em prisão preventiva

Nove dos 19 detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga da GNR ficaram em prisão preventiva, após terem sido presentes a juiz no Tribunal de Guimarães.

Entre os vários locais visados, o concelho de Vila Nova de Famalicão assumia-se como um dos principais pontos nevrálgicos da rede criminosa agora desmantelada, funcionando como peça central na operação logística do grupo.

Os restantes arguidos saíram em liberdade, embora sujeitos a diferentes medidas de coação: dois terão de se apresentar diariamente às autoridades, outros dois três vezes por semana, enquanto seis ficaram apenas com termo de identidade e residência.

A operação, que decorreu em vários distritos do Norte e Centro do país, resultou na apreensão de cerca de 30 mil doses de droga, incluindo haxixe, cocaína, liamba, MDMA e LSD, além de armas, viaturas, dinheiro e diverso material associado ao tráfico.

De acordo com a GNR, a investigação decorria há cerca de um ano e permitiu desmantelar um grupo organizado que assegurava toda a cadeia do negócio, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No total, foram realizadas 42 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que culminaram na detenção de 16 homens e três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos.

A operação mobilizou cerca de 200 militares de várias unidades da GNR, contando ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.