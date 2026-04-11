Concelho

Famalicão no centro da rede de Droga: 9 dos 19 detidos ficam em prisão preventiva

Nove dos 19 detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga da GNR ficaram em prisão preventiva, após terem sido presentes a juiz no Tribunal de Guimarães.

Entre os vários locais visados, o concelho de Vila Nova de Famalicão assumia-se como um dos principais pontos nevrálgicos da rede criminosa agora desmantelada, funcionando como peça central na operação logística do grupo.

Os restantes arguidos saíram em liberdade, embora sujeitos a diferentes medidas de coação: dois terão de se apresentar diariamente às autoridades, outros dois três vezes por semana, enquanto seis ficaram apenas com termo de identidade e residência.

A operação, que decorreu em vários distritos do Norte e Centro do país, resultou na apreensão de cerca de 30 mil doses de droga, incluindo haxixe, cocaína, liamba, MDMA e LSD, além de armas, viaturas, dinheiro e diverso material associado ao tráfico.

De acordo com a GNR, a investigação decorria há cerca de um ano e permitiu desmantelar um grupo organizado que assegurava toda a cadeia do negócio, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No total, foram realizadas 42 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que culminaram na detenção de 16 homens e três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos.

A operação mobilizou cerca de 200 militares de várias unidades da GNR, contando ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.

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Famalicão empata com o Moreirense (1-1)

O Futebol Clube de Famalicão empatou, esta sexta-feira à noite, a uma bola frente ao Moreirense FC, em jogo disputado no Estádio Municipal.

A formação visitante adiantou-se cedo no marcador, com Rodri Alonso a fazer o 0-1 logo aos 4 minutos, na sequência de um contra-ataque. O Famalicão reagiu e criou várias oportunidades ao longo da primeira parte, mas não conseguiu chegar ao empate antes do intervalo.

Na segunda metade, a equipa famalicense manteve a pressão e acabou por ser recompensada aos 71 minutos, com Pedro Santos a marcar de cabeça, restabelecendo a igualdade.

Até ao final, o Famalicão tentou a reviravolta, beneficiando de várias ocasiões e lances de perigo, incluindo um possível penálti analisado pelo VAR, que acabou por ser revertido. Ainda assim, o resultado não voltou a sofrer alterações, fixando-se o empate em 1-1.

Famalicão: Evento solidário e motorizado em Gavião

Na tarde do dia 25 de abril, a partir das 14 horas, o Polidesportivo das Ribeiras, em Gavião, recebe a quarta edição de “Clássicos e Desportivos”, evento que junta carros e motas e que tem uma vertente solidária.

A entrada tem um custo de 2 euros e o valor total angariado reverte para o Salvador, o menino de 5 anos, que sofre de doença rara e que precisa de cuidados especializados.

O convívio, com o apoio da Junta de Freguesia e do GR Gavião, também terá bar e petiscos, animação com o DJ Nelson Silva e um passeio pela cidade, a partir das 17 horas.

Famalicão: “Vermoim sem fronteiras” é a nova aposta da Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia de Vermoim deu início a uma nova rubrica “Vermoim Sem Fronteiras” cujo objetivo é dar a conhecer a todos os Vermoinenses que vivem ou já viveram fora do território e queiram partilhar as suas experiências.

A Francisca, é um dos exemplos, deu a conhecer a sua aventura pelos Caminhos de Santiago, de mochila às costas, carregando o símbolo da freguesia numa experiência única, com a Catedral de Santiago de Compostela como pano de fundo.

Todos os que interessados em participar devem enviar uma fotografia e a respetiva história para jfvermoim@sapo.pt .

Famalicão: Adeptos escolhem golo de Rodrigo Pinheiro como o melhor de março

O golo do mês de março da Liga Portugal Betclic é de Rodrigo Pinheiro, do FC Famalicão. O defesa, de 23 anos, marcou na vitória na receção ao FC Arouca (1-0), em jogo da 25.ª jornada e foi o mais votado pelos adeptos.

Tudo aconteceu bem perto do final do encontro: aos 81 minutos, na sequência de um cruzamento da esquerda de Gustavo Sá, a bola sobrou para a entrada da área, onde Rodrigo, de primeira, disparou um forte e colocado remate sem hipóteses de defesa para Arruabarrena. Este golo superou a concorrência de Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC), William Gomes (FC Porto) e Geny Catamo (Sporting CP).

O mês passado foi bastante proveitoso para o conjunto famalicense. O grupo teve o treinador Hugo Oliveira, Carevic (guarda-redes) e Ibrahima Ba (defesa) como os melhores. Igual distinção, mas como melhor jovem da Liga, foi atribuída ao capitão Gustavo Sá.

Todo este reconhecimento atesta a performance desportiva – três vitórias, um empate; um golo sofrido – e o quinto lugar na classificação.

Famalicão: Quebraritmo continua a correr e já passou a maioridade

A Associação Quebraritmo celebrou, recentemente, 18 anos de existência. O clube, com sede em Arnoso Santa Eulália e presidido por Manuel Fernandes, tem tido um crescimento sustentado, sempre com o propósito de promover a prática desportiva, particularmente o trail, junto da comunidade.

O aniversário foi a 22 de março, num momento que juntou atletas, sócios e parceiros, entre os quais o presidente da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures, também representada pelo secretário do executivo.

Esta época, os atletas do clube vão disputar várias provas regionais e nacionais, com destaque para o Regional de Trail da AA Braga, Nacional de Montanha, e o Concelhio de Trail do qual a Quebraritmo é, também, uma das organizadoras.

Deputado do Bloco de Esquerda questiona Governo sobre insolvência da Bracar

Após uma tomada de posição por parte da concelhia do Bloco de Esquerda em Famalicão, foi a vez de Fabian Figueiredo, deputado na Assembleia da República, levar o tema ao Parlamento e questionar o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O deputado do Bloco de Esquerda expôs ao Governo a situação de insolvência da empresa famalicense Bracar que deixou cerca de 40 trabalhadores num cenário de incerteza. Segundo relatos de funcionários, a empresa esteve parada pelo menos 15 dias por alegada falta de matéria-prima, período no qual os trabalhadores continuaram a cumprir o seu horário laboral.

O Bloco de Esquerda sublinha que a notícia da insolvência só foi dada aos funcionários depois de semanas de uma paralisia forçada e destaca o incumprimento salarial e o subsídio de natal em atraso que deviam ter sido pagos até ao final de março.

Com isto, Fabian Figueiredo questionou o Ministério do Trabalho se tem conhecimento do impacto social deste caso e que medidas estão a ser tomadas para garantir o pagamento integral dos salários e as devidas indemnizações.

O deputado quer ainda saber se a Autoridade para as Condições do Trabalho realizou alguma ação de inspeção face às denúncias de esvaziamento de ativos e que medidas de emergência serão garantidas pela Segurança Social para assegurar a subsistência das famílias.

Para o Bloco de Esquerda, o Governo tem o dever de atuar e garantir o cumprimento da legislação laboral perante o abandono a que estes trabalhadores foram sujeitos.