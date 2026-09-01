Na tarde do dia 19 de setembro, a partir das 15 horas, pode Caminhar Com Bernardino Machado. Trata-se de uma iniciativa inserida nas comemorações dos 25 anos do Museu Bernardino Machado e que propõe a descoberta da cidade de uma forma diferente.

Com partida da Praça D. Maria II, o percurso de 7 km convida os participantes a conhecerem a vida, a história e o legado de Bernardino Machado — e a percorrê-los na “sua companhia”.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória em www.famalicaodesportivo.pt