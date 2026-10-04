O Dia Mundial dos Animais, que se celebra este domingo, 4 de outubro, é motivo para o Famalicão Sem Correntes – Movimento de Libertação de Cães Acorrentados deixar, nas redes sociais, mais um alerta para o respeito e empatia que todos devemos ter.

Celebrar os animais «é a nossa missão diária, é olhar para eles com respeito, empatia e a convicção de que nenhum ser vivo nasceu para viver acorrentado, esquecido num quintal ou confinado ao abandono», alerta.



​Em Famalicão, promete continuar a sensibilizar para a posse responsável sem correntes e para a esterilização, bem como lutar por uma comunidade «onde a dignidade animal seja a regra, nunca a exceção». O movimento reconhece que mudar mentalidades e salvar vidas «exige trabalho diário, cuidados veterinários, alimentação e, acima de tudo, corações dispostos a acolher». Por isso, pede que a luta seja «até á última corrente», porque «a liberdade e o amor não se medem ao metro de uma corrente».

Para ajudar, o movimento pede que sensibilize quem acorrenta; seja Família de Acolhimento Temporário (FAT); denuncie e eduque, não ficando em silêncio perante os maus-tratos ou o acorrentamento permanente.