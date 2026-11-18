Entre as 9 e as 12 horas deste domingo, dia 22 de novembro, pode adotar árvores e arbustos na Praça-Mercado Municipal.

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Nesta iniciativa municipal, aberta à comunidade, há três mil árvores para distribuir, entre arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas, sendo que cada famalicense só poderá adotar até três exemplares.

A campanha de adoção de árvores integra-se na estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida sustentáveis.

Recorde-se que a Câmara Municipal está a promover o projeto “100 000 árvores para 2030”, reafirmando o seu compromisso com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais presentes e futuros.