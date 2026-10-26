Intervenções no espaço público, reforço das respostas sociais, modernização dos serviços e proximidade com a população e tecido associativo são os destaques da governação de Ricardo Mendes na União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário.

O primeiro ano do mandato do novo executivo foi assinalado este domingo e ao longo dos primeiros 12 meses a atividade percorreu vários domínios. Em comunicado, o executivo faz um relato da sua ação e, em jeito de análise, o presidente da União de Freguesias considera que «o primeiro ano representa uma etapa de concretização de projetos e de identificação das necessidades que deverão orientar o trabalho futuro». Ricardo Mendes enuncia a procura de respostas para as necessidades da população, mas, também, «um trabalho diário de manutenção do território e avançando com projetos que reforçam a capacidade de resposta da Junta». Garante, ainda, que «temos procurado desenvolver uma atuação próxima, responsável e orientada para a resolução dos problemas concretos das pessoas».

A conservação e melhoria dos espaços públicos «constituiu uma das principais áreas de intervenção», com trabalhos na via pública, manutenção de parques e jardins, limpeza e conservação de espaços comuns e intervenções de beneficiação no cemitério.

Na ação social, o executivo garante ter promovido respostas de proximidade através dos projetos «A Junta Vai» e «Vai com a Junta». O primeiro, para apoiar cidadãos na realização de tarefas essenciais do quotidiano; o segundo é um serviço de transporte social para deslocações, procurando dar resposta, em particular, a quem tem maiores dificuldades de mobilidade ou autonomia. Também para a população sénior, manteve iniciativas de convívio e de participação comunitária, bem como apoio social e solidário, em articulação com as instituições do território.

No comunicado, o executivo de Ricardo Mendes aponta, também, o apoio à educação e aos jovens, pelo programa de bolsas de estudo para estudantes do ensino superior. Evoca, ainda, a modernização administrativa como um eixo importante, com o lançamento da GESAUTARQUIA, uma plataforma que «facilita o acesso à informação e a realização de procedimentos através dos meios digitais».

Quanto ao ambiente, nos últimos 12 meses, a União de Freguesias manteve a certificação Eco-Freguesia, renovando «o compromisso com a sustentabilidade, a preservação ambiental e a manutenção dos espaços público».

A relação com o movimento associativo «foi reforçada», garante o executivo, pela proximidade e colaboração com associações, coletividades e instituições locais, «reconhecendo o seu contributo para a dinamização social, cultural e desportiva», da freguesia.