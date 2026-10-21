A partir desta quinta-feira e até ao final do mês, joga-se a primeira edição do Mundial de sub-15. No Azerbaijão várias seleções vão lutar pelo troféu e uma delas é Hong Kong, onde joga o jovem Aydan Ming, do FC Famalicão.

O médio da equipa sub-16 vai participar num torneio de exibição disputado por vários países e que tem como objetivo aumentar e potenciar a competição neste escalão de iniciação, antes da preparação para o Mundial de sub-17, a primeira prova oficial.

Trata-se de uma prova inovadora organizada pela FIFA, com um formato de 8×8 e com jogos com a duração de duas partes de 20 minutos.