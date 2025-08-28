Famalicão: No primeiro semestre, Riopele apresenta faturação consolidada de 52,7 milhões

A Riopele superou as metas traçadas para o primeiro semestre de 2025. A faturação consolidada de 52,7 milhões de euros; subida das vendas de 6%; um lucro EBITDA (lucro antes dos impostos, amortizações, etc.) de 16%; e uma descida da dívida da empresa têxtil.

O presidente do conselho de administração, José Alexandre Oliveira, passou uma mensagem de confiança: «sinto-me muito satisfeito com os resultados alcançados pelas nossas equipas no primeiro semestre de 2025, resultados que só foram possíveis graças ao comprometimento, à dedicação e ao espírito de colaboração de todos. Encaramos o futuro com otimismo, mas com plena consciência dos desafios e incertezas que o setor têxtil e o mundo enfrentam. No entanto, tenho plena confiança de que os colaboradores da Riopele continuarão a garantir o crescimento sustentável da empresa, honrando quase um século de história e preparando a Riopele para os desafios que virão», referiu.

Estes dados e outros foram analisados num encontro de gestão, em julho, que reuniu cerca de 250 colaboradores. José Oliveira falou dos pilares estratégicos da empresa, abordou os desafios que a indústria têxtil enfrenta «num contexto político, económico e social particularmente exigente», referiu.

Na altura, o diretor criativo, Carlos Costa, revelou a coleção AW26, revisitando os primeiros anos da Riopele — as pessoas, os lugares e os fios que deram início a tudo. O encontro também antecipou as comemorações do centenário da empresa, em 2027, com a apresentação das primeiras iniciativas pela gerente de desenvolvimento de negócios, Francisca Oliveira. Houve, ainda, um momento cultural em homenagem à fundação da empresa.