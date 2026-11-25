O Município de Vila Nova de Famalicão vai gerir, no próximo ano, um orçamento de 224 milhões de euros, inferior ao do ano anterior, que foi de 256 milhões. Cerca de 71 milhões são para investimento em áreas como a Habitação, Mobilidade, Educação, Saúde, Ambiente, Ação Social, Desporto, Cultura, entre outras.

«Saberemos continuar a honrar a confiança que os famalicenses depositaram em nós, construindo um concelho com mais qualidade de vida, mais oportunidades, mais desenvolvimento e mais futuro», explica o presidente da Câmara.

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2027 serão analisadas pelo executivo municipal já nesta sexta-feira, em reunião extraordinária marcada para as 15h00, nos Paços do Concelho.

Segundo o presidente da Câmara, 2027 trará «um contexto financeiro diferente e um ciclo orçamental de maior exigência», mas garante que a ambição não é menor. Neste sentido, avança que o executivo vai «acelerar projetos e cumprir com os compromissos assumidos com os famalicenses», com «rigor na gestão dos recursos públicos».

Há a garantia que ficarão concluídas as obras nas Escolas Básicas (EB) de Brufe e Seide S. Miguel e no novo Jardim de Infância de Delães; que vão arrancar as obras de requalificação das Escolas Básicas de Cavalões e de Sapugal, em Fradelos, e dos Jardins de Infância de Louredo e Outiz. Serão submetidos a financiamento comunitário os projetos de requalificação e ampliação das EB 2,3 D. Maria II e Júlio Brandão e desenvolvidos os projetos das requalificações a implementar nas restantes EB 2,3 do concelho.

Na saúde, serão inauguradas as obras na rede de cuidados saúde primários – Centro Diagnóstico Pneumológico, USF Urbana, USF Nine e UCSP Ruivães e Landim; concluídas as obras ainda a decorrer na nova USF de Joane e UCSP de Lousado; iniciará a requalificação das unidades de saúde de Gondifelos e Vale São Cosme.

As propostas para a habitação dizem respeito ao reforço dos programas municipais de apoio à renda e apoio a obras; amplificação do processo de habitação acessível, com a requalificação do complexo habitacional das Lameiras e com a introdução de uma nova frente de venda acessível de terrenos e de habitações a custos controlados.

Em termos de infraestruturas ambientais, está inscrita a conclusão da rede de abastecimento de água, com as obras em curso na União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela; vai também dar continuidade à ampliação da rede de saneamento e apostar na substituição das condutas de abastecimento de água instaladas na Avenida 25 de Abril e noutros pontos do concelho. Nota ainda para a conclusão dos parques de Sinçães Norte e Pelhe.

Na cultura, arranca a intervenção que permitirá a transferência do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave para Riba de Ave, numa obra de mais de 6 milhões de euros; realce também para a reabilitação da Casa Senador Sousa Fernandes, na Rua Adriano Pinto Basto.

O Centro de Atletismo será inaugurado no primeiro trimestre; avança a primeira fase da obra de requalificação e ampliação do complexo das Piscinas Municipais de Famalicão, que envolve a construção de uma piscina coberta com quatro pistas de 50 metros. No desporto está também inscrita a requalificação do Pavilhão Municipal de Riba de Ave.

Nas acessibilidades, a autarquia vai dar início à intervenção programada nas avenidas que atravessam o centro da cidade, nomeadamente, a Avenida Carlos Bacelar e Rua Carlos Bacelar, Avenida Marechal Humberto Delgado, Avenida dos Descobrimentos e Avenida D. Afonso Henriques. Destaque, ainda, para o arranque da construção do novo parque de estacionamento junto à USF Urbana.

IMI desce para a taxa mínima em 2027

Relativamente aos impostos municipais, o ano de 2027 traz descida para a taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente que correspondam ao domicílio fiscal do proprietário.

Esta sexta-feira, o executivo analisa também a decisão de aderir, mais uma vez, ao IMI Familiar que fará baixar o imposto a pagar pelas famílias: dedução de 30 euros para famílias com um dependente, dedução de 70 euros para famílias com dois dependentes e de 140 euros para famílias com três ou mais dependentes.

Quanto à participação do Município no IRS, a taxa em Famalicão manter-se-á fixada nos 4.5%. Na Derrama, a autarquia vai continuar com uma taxa de 1,2% sobre o lucro das empresas, mas apenas para aquelas cujo valor de negócios seja superior a 250 mil euros. Todas as outras ficam isentas do pagamento.