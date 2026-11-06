O Município de Famalicão tem 12 compostores comunitários nas freguesias e quer instalar mais dez nos próximos meses. O objetivo é, em 2027, ter todas as freguesias abrangidas por este sistema de recolha de biorresíduos.

Os compostores são para uso de toda uma comunidade (de uma freguesia ou mais). As pessoas recebem um balde para colocar os chamados restos, que depois depositam no compostor comunitário, cujo processo é orientado por um técnico especializado. Uma vez concluído, o composto, um adubo rico em nutrientes, é distribuído pelos aderentes.

Estas informações foram avançadas pelo vereador com a pasta da Gestão de Resíduos, Hélder Pereira. O objetivo dos compostores comunitários é evitar que as pessoas coloquem os biorresíduos nos indiferenciados, para diminuir a colocação em aterro e a circulação de camiões na rua. Ao mesmo tempo, o composto é reaproveitado nas hortas e jardins.

O vereador recordou que já existem seis circuitos de recolha de biorresíduos, a grande fatia do lixo doméstico produzido, nas zonas urbanas, nomeadamente na cidade e nas vilas; há também a recolha dos verdes nos cemitérios; o sistema Eureka que abrange a seleção nos restaurantes e hotéis; existem, ainda, empresas e cantinas aderentes, que também fazem a recolha.

Nas freguesias ainda há muitas pessoas que aproveitam os restos para os animais ou para compostagem que, depois, usam no quintal ou jardim, mas nem todas podem ou querem fazê-lo, daí o município ter avançado com os compostores comunitários.