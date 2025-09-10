Famalicão: No próximo fim de semana, Joane celebra a tradição na Festa das Colheitas

Esta festa, que decorre no Parque da Ribeira, começa no sábado, dia 13, pelas 17 horas, com a tradicional desfolhada minhota, recriando um dos costumes mais emblemáticos da ruralidade. À noite, pelas 21h30, há música com Liliana Oliveira com Coração Minhoto. Durante toda a tarde e noite haverá tasquinhas e gastronomia regional.

No domingo, dia 14, a festa começa com a Feira Rural à moda antiga, entre as 9 e as 19 horas. Ao longo do dia, os visitantes podem encontrar produtos regionais, artesanato, artigos agrícolas e até animais vivos.

A partir das 15 horas, sobem ao palco o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo (Matosinhos) e o Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães (Famalicão).

A Festa das Colheitas é organizada pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, pelo Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane, com o apoio da Junta de Freguesia de Joane e do Município de Vila Nova de Famalicão.