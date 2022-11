Famalicão: No próximo sábado pode adotar árvores

A Câmara Municipal promove, no próximo sábado, mais uma campanha de adoção de árvores, desta vez em 7 freguesias: Vermoim, Carreira, Lousado, Seide, Gondifelos, Castelões e Vilarinho das Cambas.

Alecrim rasteiro, alecrim vulgar, alfazema, azevinho, cerejeira, macieira, medronheiro, tomilho limão, tomilho vulgar e urze são as espécies de árvores e arbustos autóctones disponíveis nesta campanha que vai decorrer da parte da manhã, entre as 10 e as 12 horas, nas Juntas de Vermoim e Carreira, na Estação Ferroviária de Lousado e no Parque da Freguesia de Seide S. Miguel. À tarde, a iniciativa decorre entre as 14h30 e as 16h30, nas Juntas de Castelões e Vilarinho das Cambas e no salão da Residência Paroquial de Gondifelos.

Esta iniciativa faz parte do projeto “30 mil árvores para 2030”, a nova meta ambiental traçada pelo município famalicense para reflorestar o território. O projeto arrancou em dezembro de 2021, com a plantação de 815 árvores autóctones em Avidos, após a primeira fase, entre 2016 e 2021, que permitiu a plantação de 25 mil árvores no concelho.