Depois de uns dias de descanso, o plantel do FC Famalicão regressa esta quarta-feira ao trabalho sob o comando de Ricardo Silva, ainda na condição de interino, embora se aguarde que, por estes dias, seja feito o anúncio como treinador principal do Famalicão. Neste período de preparação, sem competição, por causa dos compromissos das seleções, o treinador famalicense enfrenta uma razia no grupo de trabalho.

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Do plantel principal, estarão ausentes Pedro Bondo (Angola), Víctor Rofino (Guiné-Bissau), Mathias de Amorim (sub-21 de Portugal), Georgios Koutsias (sub-21 da Grécia) e Umar Abubakar (sub-23 da Nigéria).

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Outros jogadores do clube também estarão fora. São eles Lamine Beye (sub-23 do Senegal), Argyris Christodoulou (sub-21 de Chipre), e António Mendes e Lamine Fawler (sub-18 de Portugal).