O jovem avançado do FC Famalicão, que esta semana se estreou pela seleção sénior da Nigéria, deu voz aos objetivos da equipa para o confronto com o Alverca, na noite do próximo domingo, a partir das 20h15. Neste regresso da I Liga, depois de três semanas de pausa para os compromissos das seleções, Umar Abubakar promete que ele e os seus colegas vão fazer «o melhor para conquistar os três pontos».

Abubakar reconhece que a vitória, 4-0, em casa do Nacional, antes da pausa, foi muito positiva «para a confiança da equipa e para nos estimular a continuar a vencer». O Alverca «é uma boa equipa, joga bem… mas nós não pensamos muito no nosso oponente. Pensamos em nós, em como treinamos, como competimos e acreditamos que podemos vencer».

O jovem avançado também fala da experiência de jogar, pela primeira vez, pela sua seleção nacional sénior. Confira no vídeo as palavras de Umar Abukaar.