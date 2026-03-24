Famalicão no top 10 dos concelhos mais baratos para arrendar casa

Vila Nova de Famalicão está entre os municípios mais acessíveis do país para arrendar habitação. Segundo uma análise do portal imobiliário Idealista, o concelho ocupa o 9.º lugar no ranking dos 25 municípios mais baratos de Portugal, com uma renda mediana de 8,6 euros por metro quadrado.

No topo da lista surge Benavente, no distrito de Santarém, onde o valor médio de arrendamento é de 5,2 euros por metro quadrado. Seguem-se Bragança (6,7 €/m²), Castelo Branco (7,1 €/m²), Santa Maria da Feira (7,1 €/m²) e Viseu (7,5 €/m²).

O estudo mostra ainda que vários municípios do Norte integram este ranking de rendas mais acessíveis, com destaque para distritos como Braga e Porto, que concentram vários concelhos nesta lista.

No extremo oposto estão os municípios mais caros para arrendar casa em Portugal. Lisboa lidera, com 21,7 euros por metro quadrado, seguida de Cascais (20,1 €/m²), Sines (18,6 €/m²), Loulé (17,2 €/m²) e Oeiras (17 €/m²).