Famalicão no top 15 dos municípios mais procurados para arrendar casa

No próximo domingo realizam-se as solenidades do Senhor dos Passos em Nine.

A eucaristia está marcada para as 09h45, mas as celebrações relacionadas com a procissão têm início às 15 horas. Na procissão participarão centenas de figurados, que retratam a vida de Jesus e a época em que viveu; inclui, também, os habituais três sermões: do Pretório, do Encontro e do Calvário.

Foto arquivo