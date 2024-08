Famalicão: Noite da francesinha em Ruivães

Décima edição do Festival Internacional de Órgão com três concertos em Famalicão

O 10.º FIO – Festival Internacional de Órgão realiza-se de 15 de setembro a 5 de outubro, em Santo Tirso e Famalicão, com entrada livre e gratuita. O primeiro é na igreja matriz de Areias, em Santo Tirso, a 15 de setembro, 16 horas; a 27 de setembro, 21 horas, será no Mosteiro de S. Bento (Stº Tirso); a 28 de setembro, pelas 21 horas, será na igreja do Mosteiro de Roriz; a 29 de setembro, às 16 horas, no Convento de S. José (Stº Tirso); a 4 de outubro, 21 horas, na Igreja Matriz de Famalicão; a 5 de outubro, às 21 horas, na igreja de Ribeirão; a 6 de outubro, às 16 horas, na igreja do Mosteiro de Landim, também para a inauguração do órgão.

O FIO 2024 contará com a participação de alguns dos mais prestigiados organistas do mundo, que trarão ao palco repertórios que vão desde o renascimento até às composições mais contemporâneas.

Para além dos concertos clássicos que terão lugar nas igrejas da região, a organização leva ainda o Festival a duas escolas do ensino básico, com dois concertos didáticos para crianças. Em Santo Tirso será na Escola Básica de São Tomé de Negrelos e em Famalicão na AE Terras do Ave – Pedome (mais informações em https://www.festivalinternacionaldeorgao.com/informacoes.

Nesta edição comemorativa, o público poderá desfrutar também de visitas guiadas e outras atividades culturais.

Para Rodrigo Teodoro de Paula, diretor artístico do FIO, «celebrar os 10 anos de um dos mais importantes festivais de órgão de Portugal é um enorme prazer, não apenas celebrar o Festival e os concertos — que contam com a participação dos mais destacados músicos nacionais e internacionais —, mas todo o trabalho de recuperação, valorização e difusão (inclusivamente entre os mais pequenos) deste património».

O Festival é organizado pela Tagus-Atlanticus Associação Cultural, uma associação sem fins lucrativos que desde 2011 realiza eventos com o intuito de divulgar e promover a cultura e o património ibero-americano, e pela empresa JMS Organaria. Um organista, dois organeiros e uma cantora lírica apaixonada por órgãos deram vida à iniciativa.

Desde a sua criação, o evento tem atraído músicos e amantes da música de todo o mundo, proporcionando uma plataforma única para o encontro de talentos e para a promoção da música de órgão em toda a sua diversidade.

Não é por acaso que o FIO se realiza nesta zona do país, porque é nestes dois concelhos que existe a maior concentração de empresas do ramo da organaria.

