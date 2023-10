Famalicão: Noite de fado solidário em Seide S. Miguel

O Centro Social e Paroquial de Seide S. Miguel organiza, no dia 14 de outubro, sábado, às 20 horas, no salão paroquial (Rua dr. Manuel Faria 601) uma Noite de Fado, de cariz solidário, com elenco da ACAFADO. Participam Joaquim Macedo, Lurdes Silva, Mónica Jarimba e Sara Sousa. Viola de fado com João Cardoso e José Cunha; guitarra portuguesa por Pedro Martins; baixo com filipe Fernandes.

A participação custa 20 euros por pessoa. O jantar consta de entradas variadas, creme de legumes, vitela assada, sobremesa, café e bebidas incluídas. Reservas por 252 378 082, 961 518 507 ou cspceide@sapo.pt.