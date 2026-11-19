A décima jornada da pró nacional da AF Braga começa na noite desta sexta-feira e com um dérbi famalicense sempre apreciado. A partir das 21 horas, o Estádio de Ribes, em Oliveira Santa Maria, recebe o duelo entre a Oliveirense e o Joane. A entrada tem um custo de 3 euros para os sócios e 6 para os restantes.
A equipa da casa ocupa o quarto lugar, com 19 pontos, seguida dos joanenses, a três de distância. O campeonato é liderado pela equipa d´Os Sandinenses, com 25 pontos.
Ainda nesta jornada, no domingo, às 15 horas, a AD Ninense recebe o Pevidém. Também um dos jogos relevantes desta jornada. A equipa de Tiago Pinto, com 10 pontos, estará motivada pelo excelente resultado alcançado na ronda anterior; uma vitória, 2-1, em Joane, partida em que jogou 45 minutos em inferioridade numérica e, mesmo assim, foi capaz de vencer.