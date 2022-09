Famalicão: Nova acessibilidade à zona escolar abre ao trânsito esta terça-feira

Reconquistar a Câmara Municipal é o objetivo estratégico de Eduardo Oliveira na sua recandidatura à presidência da Comissão Política Concelhia socialista, sob o lema Todos por Famalicão.

Eduardo Oliveira promete «um PS cada vez mais forte, cada vez mais aberto à sociedade e preparado para merecer a confiança dos famalicenses e ganhar as eleições autárquicas de 2025». A declaração foi proferida na noite de sexta-feira, perante muitos apoiantes que lotaram a sede do partido na sessão de apresentação da recandidatura . «O concelho precisa de uma Câmara Municipal liderada pelo PS, porque a maioria PSD-CDS, está cansada e caduca, gastando os milhões sem ideias e sem futuro», afirmou.

Manuel Loureiro, do PS em Fradelos, onde já foi presidente da Junta de Freguesia, é o mandatário, e Isabel Silva candidata ao Departamento das Mulheres Socialistas de Famalicão.

Sobre o partido que pretende continuar a liderar, o candidato fala de um PS «mais forte e mais ativo, com mais conhecimento, mais experiência e maior representação política», lembrando a subida eleitoral registada nas últimas eleições autárquicas, apesar da derrota eleitoral que o próprio liderou em 2021.

Eduardo Oliveira olhou para o seu mandato – iniciado em fevereiro de 2020 – e fala de obra feita: «aumentamos o número de militantes; criamos grupos de trabalho em todas as freguesias; trouxemos dirigentes nacionais do PS a Vila Nova de Famalicão; apostamos na formação política dos nossos dirigentes, autarcas e candidatos a autarcas; investimos em obras de modernização que tornaram a sede do PS mais acolhedora e funcional», descreveu.

Eduardo Oliveira, reiterou os avanços eleitorais autárquicos no Município e nas freguesias registados no ano passado. «Aumentamos de três para quatro o número de vereadores na Câmara Municipal; aumentamos os deputados à Assembleia Municipal, de 10 para 13; e crescemos em número de mandatos nas freguesias, de 97 para 111 eleitos. Para a Câmara Municipal tivemos o melhor resultado eleitoral desde 2005», enfatizou, terminando a sua intervenção falando novamente do partido que, do seu ponto de vista, «representa a esperança num futuro melhor para todos os famalicenses».

As eleições internas socialistas decorrem no dia 8 de outubro. Eduardo Oliveira e Bruno Cunha, presidente da Junta de Vermoim, são os candidatos.