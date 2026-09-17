“Famalicão, o centro do Norte” é a ideia plasmada na nova camisola do FC Famalicão. Trata-se de uma peça que pretende vestir não apenas um clube, «mas também a identidade de uma cidade e a sua relação com o território que a rodeia», anuncia o clube num vídeo promocional.

A expressão que agora veste a pele dos jogadores visa enaltecer o posicionamento social, geográfico e económico que Famalicão, o terceiro maior exportador nacional, ocupa na região Norte.

Recorde-se que na época passada uma ideia semelhante levou à criação de um equipamento totalmente concebido e produzido por empresas de Famalicão.

Afinal, duas formas, da SAD assinalar a sua proximidade com o território e com os famalicenses.