Famalicão: Nova Comissão Municipal de Toponímia já entrou em funções

A nova Comissão Municipal de Toponímia reuniu pela primeira vez na passada semana, nos Paços do Concelho. Este órgão consultivo do Município de Famalicão para questões do ordenamento do território, da mobilidade e dos serviços públicos é presidido pelo investigador famalicense João Afonso Machado.

Este é um órgão colegial, a quem cabe a elaboração de propostas para a atribuição, alteração e normalização de topónimos no concelho. Recorde-se que a toponímia constitui um instrumento estruturante da identidade cultural, histórica e simbólica do território municipal, assumindo, simultaneamente, uma função essencial de referência geográfica e administrativa, com impacto direto na organização do espaço, na prestação de serviços públicos e na vivência quotidiana das populações.

O tema foi estudado por João Afonso Machado que, em 2023, editou o livro ‘Famalicão através da sua Toponímia’, que explora a história de Vila Nova de Famalicão através dos nomes das suas ruas, praças e locais. Mas, para além de João Afonso Machado, a Comissão Municipal de Toponímia é ainda constituída por representantes da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, da Polícia de Segurança Pública, dos CTT – Correios de Portugal e por três colaborares dos serviços municipais de Urbanismo e Arquivo.

Na primeira reunião da nova Comissão, marcou presença o presidente de Câmara, Mário Passos, que enalteceu a importância do trabalho deste órgão consultivo do município «na preservação e construção da memória histórica coletiva».