Concelho, Educação

Famalicão: Nova direção da Associação de Antigos Alunos da Didáxis quer agregar mais ex-alunos

A nova direção da Associação de Antigos Alunos da Didáxis, agora presidida por Hilário Pereira, quer integrar e mobilizar os antigos alunos da Didáxis de Vale S. Cosme. Entre os objetivos está, também, a dinamização de atividades culturais e sociais, novas formas de participação e comunicação digital. A direção sublinhou, ainda, a intenção de aproximar a associação das gerações mais jovens.

A nova direção, que tomou posse no dia 16 de maio, numa cerimónia marcada pelo espírito de união, quer preservar os valores e a identidade histórica da Didáxis, que tem décadas ao serviço do ensino, ajudando a formar gerações de famalicenses e de outros concelhos.

«Queremos construir uma associação mais próxima, dinâmica e preparada para o futuro, mantendo sempre vivo o espírito Didáxis», referem os novos representantes dos órgãos sociais.

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Famalicão: Liberdade FC conquista pódios no Regional sub-14 e na XXVI Famalicão–Joane

No passado fim de semana realizou-se o Campeonato Regional de Sub-14, no Estádio 1. º de Maio, em Braga, e a 26.ª edição da Famalicão–Joane, provas onde estiveram presentes atletas do Liberdade FC.

Na primeira competição, a equipa masculina de estafetas 4×60 metros, composta pelos atletas Salvador Paupério, Paulo Borbon, Gabriel Sathler e Diego Figueiras, que conquistaram o 2.º lugar no Campeonato Regional de Estafetas.

Na 1.ª jornada, participaram nos 50 metros os atletas Enzo Seara, que terminou no 4.º lugar, Carolina Reis, que alcançou o 6.º posto, e Valentina Figueiras, que terminou em 7.º lugar. Nos 60 metros, Salvador Paupério classificou-se na 9.ª posição. Já nos 600 metros, Paulo Borbon foi 9.º classificado, Beatriz Monteiro e Martim Seara terminaram no 12.º lugar, enquanto Diogo Figueiras ficou na 13.ª posição.

Na 2.ª jornada, na distância dos 150 metros, Salvador Paupério alcançou o 4.º lugar. Nos 1000 metros, Gabriel Sathler terminou em 5.º lugar, Beatriz Monteiro e Paulo Borbon ficaram na 8.ª posição, Diego Figueiras foi 11.º classificado e Gabriela Costa terminou em 14.º lugar. Nos 500 metros, Enzo Seara terminou no 4.º posto, Tiago João Silva alcançou o 5.º lugar e Valentina Figueiras ficou em 8.º lugar.

Já na XXVI Famalicão–Joane, o Liberdade FC esteve representado por sete atletas. No escalão sub-23, Maria Rodrigues e Eduardo Salazar conquistaram o 2.º e 3.º lugares, respetivamente, terminando ambos na 8.ª posição da classificação geral.

No escalão sénior, Tânia Silva foi 6.ª classificada (16.ª da geral), Daniela Costa terminou no 12.º lugar (35.ª da geral) e Hélder Salazar alcançou o 100.º lugar. No escalão de Veteranos M40, Ricardo Oliveira terminou na 21.ª posição.

Famalicão: Alunos da EB D. Maria II participaram na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens

“Literacia Financeira: Os Jovens Contam” foi a temática deste ano da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens que decorreu nos dias 11 e 12 de maio. A sessão reuniu mais de 130 alunos em representação de 66 escolas de todo o país.

A Francisca Ferreira e Simão Pereira, alunos do 9º ano da Escola Básica D. Maria II representaram o círculo eleitoral de Braga e defenderam as medidas a integrar o projeto de recomendação final que será entregue à Assembleia da República.

E aluna Inês Gomes também participou, mas no papel de jornalista.

A iniciativa permitiu-lhes fortalecer o pensamento crítico e a cidadania ativa em prol da sociedade.

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Manuel de Almeida Alexandre e o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco marcaram presença e interviram perante os jovens.

Famalicão: Marques Mendes no “Chá Europeu” da Escola Camilo Castelo Branco

O Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco realiza, no dia 22 de maio, sexta-feira, mais uma edição do “Chá Europeu”. A iniciativa arranca às 21 horas, na escola secundária, este ano subordinada ao tema “Que futuro para a Europa?”, com a participação de Luís Marques Mendes.

O “Chá Europeu” é um momento de encontro e reflexão que, habitualmente, reúne convidados das áreas da política, da educação e da sociedade civil, para uma conversa aberta com os alunos e restante comunidade educativa. Um dos objetivos é aproximar os jovens das instituições europeias e promover o debate informado em torno dos desafios que se colocam ao projeto europeu.

Um ferido em colisão entre viaturas junto aos hipermercados em Gavião

Uma pessoa sofreu ferimentos, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre viaturas, ocorrida na Rua Vítor de Sá, em Gavião, em Famalicão.

O acidente poucos minutos após as 08h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

Ministério Público acusa mulher de ter desviado mais de 11 mil euros da União de Freguesias de Ruivães e Novais

Uma funcionária da União de Freguesias de Ruivães e Novais, em Famalicão, foi acusada pelo Ministério Público de ter desviado mais de 11 mil euros da autarquia.

Segundo uma nota publicada pela Procuradoria-Geral Regional do Porto, a arguida, que exercia funções como assistente operacional, responde pelos crimes de peculato e falsidade informática, ambos de forma continuada.

De acordo com a investigação, entre outubro de 2020 e outubro de 2022, a funcionária terá alterado dados bancários de fornecedores no sistema informático da junta, colocando os seus próprios dados para receber pagamentos destinados a terceiros.

O Ministério Público refere ainda que a arguida utilizava credenciais de acesso facultadas pelo presidente da União de Freguesias apenas para fins profissionais.

As autoridades suspeitam também de que a funcionária recebia pagamentos em dinheiro de cidadãos, emitia os comprovativos e apagava depois os respetivos registos informáticos, numa tentativa de esconder a apropriação das verbas.

No total, terão sido desviados 11.149 euros. O Ministério Público pediu ainda que a arguida fique impedida de exercer funções públicas.

Famalicão: Está a decorrer mais um Mercado da Saúde

A CIOR está a organizar a V edição do Mercado da Saúde, uma iniciativa dos alunos do curso Técnico de Auxiliar de Farmácia, com o apoio da Câmara Municipal.

Está patente até à próxima quarta-feira, no Mercado Urbano da Praça D. Maria II. A população tem livre acesso a rastreios, atividades físicas e ações de sensibilização e de informação dedicadas à promoção da saúde e bem-estar.

«Este é o primeiro dia de um projeto que une educação, saúde e proximidade com a comunidade, mostrando o papel ativo dos futuros Técnicos Auxiliares de Farmácia», referiu o diretor de curso Arcélio Sampaio.

Ainda segundo este responsável, os três dias da feira estão repletos de momentos e vivências dedicados à sensibilização para a saúde, ao trabalho em equipa e à valorização da formação técnica na área farmacêutica; é, ainda, uma oportunidade para os alunos finalistas do curso contactarem com a população.