Famalicão: Nova direção da Associação de Antigos Alunos da Didáxis quer agregar mais ex-alunos

No passado fim de semana realizou-se o Campeonato Regional de Sub-14, no Estádio 1. º de Maio, em Braga, e a 26.ª edição da Famalicão–Joane, provas onde estiveram presentes atletas do Liberdade FC.

Na primeira competição, a equipa masculina de estafetas 4×60 metros, composta pelos atletas Salvador Paupério, Paulo Borbon, Gabriel Sathler e Diego Figueiras, que conquistaram o 2.º lugar no Campeonato Regional de Estafetas.

Na 1.ª jornada, participaram nos 50 metros os atletas Enzo Seara, que terminou no 4.º lugar, Carolina Reis, que alcançou o 6.º posto, e Valentina Figueiras, que terminou em 7.º lugar. Nos 60 metros, Salvador Paupério classificou-se na 9.ª posição. Já nos 600 metros, Paulo Borbon foi 9.º classificado, Beatriz Monteiro e Martim Seara terminaram no 12.º lugar, enquanto Diogo Figueiras ficou na 13.ª posição.

Na 2.ª jornada, na distância dos 150 metros, Salvador Paupério alcançou o 4.º lugar. Nos 1000 metros, Gabriel Sathler terminou em 5.º lugar, Beatriz Monteiro e Paulo Borbon ficaram na 8.ª posição, Diego Figueiras foi 11.º classificado e Gabriela Costa terminou em 14.º lugar. Nos 500 metros, Enzo Seara terminou no 4.º posto, Tiago João Silva alcançou o 5.º lugar e Valentina Figueiras ficou em 8.º lugar.

Já na XXVI Famalicão–Joane, o Liberdade FC esteve representado por sete atletas. No escalão sub-23, Maria Rodrigues e Eduardo Salazar conquistaram o 2.º e 3.º lugares, respetivamente, terminando ambos na 8.ª posição da classificação geral.

No escalão sénior, Tânia Silva foi 6.ª classificada (16.ª da geral), Daniela Costa terminou no 12.º lugar (35.ª da geral) e Hélder Salazar alcançou o 100.º lugar. No escalão de Veteranos M40, Ricardo Oliveira terminou na 21.ª posição.