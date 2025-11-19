Concelho, Saúde

Famalicão: Nova direção da ULS quer apresentar resultados no primeiro trimestre de 2026

O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave realizou, na terça-feira, dia 18, a primeira reunião de trabalho. Uma oportunidade para apresentar a estratégia e visão para o próximo mandato.

A equipa liderada por Luís Vales acredita que no final do primeiro trimestre do próximo ano já será possível ver resultados concretos do trabalho conjunto.

Segundo a nova direção, a estratégia assenta «na transparência, na consciencialização de decisões e na preparação rigorosa das operações». Fala numa «transformação cultural profunda» sustentada numa «estratégia clara, numa liderança próxima e numa execução rigorosa» para afirmar a ULS Médio Ave numa «referência regional e nacional» na qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Luís Vales destacou quatro eixos estratégicos de atuação: valorização das equipas e pessoas, integração de cuidados, investimento em infraestruturas e digitalização.

Ana Couto, vogal executiva, com responsabilidades financeiras, realçou que a ULS Médio Ave atravessa «uma situação financeira crítica, marcada por subfinanciamento e ausência de fluxo de caixa positivo». Neste capítulo, sublinhou a urgência de executar, até 30 de junho de 2026, os projetos financiados pelo PRR.

O enfermeiro diretor, Pedro Raul Silva, lembrou que «profissionais motivados produzem mais e melhor», assumindo o compromisso de manter portas abertas ao diálogo e à interajuda.

A diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Mariana Carrapatoso, referiu a necessidade de agilizar processos ligados à mobilidade de recursos humanos, e evidenciou a importância de ter um Plano Local de Saúde da ULS Médio Ave, para orientar as prioridades da região.

Germano Cardoso, diretor Clínico para os Cuidados Hospitalares, defendeu a importância da colaboração e do diálogo entre serviços, convidando os profissionais a partilharem dificuldades e propostas de melhoria e transformação.

No final da reunião, entre perguntas e respostas, foi vincada a importância de melhorar a segurança e a eficiência no transporte de doentes; corresponder aos desafios da informática; reforçar a instituição com mais recursos humanos e tecnológicos; melhorar a comunicação interna e garantir autonomia das unidades de gestão.

Famalicão: Mais de 5 mil alunos participam no Corta-Mato Escolar

Mais de cinco mil alunos do concelho de Famalicão participam esta semana no Corta-Mato Escolar, uma tradição desportiva que se mantém ano após ano, aliando educação à prática desportiva. O evento arrancou esta terça-feira, no Parque da Devesa, com cerca de 2 300 alunos, de infantis a juniores, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.

Esta quarta-feira foi a vez dos alunos do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, participarem na competição. A corrida decorreu no Parque da Ribeira, com cerca de meio milhar de participantes. Em simultâneo, centenas de alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II e Agrupamento de Escolas de Ribeirão desafiaram-se a dar o seu melhor no Parque da Devesa.

A semana dedicada à atividade física inclui ainda as provas do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e Colégio Machado Ruivo, na quinta-feira, e do Agrupamento de Escolas Terras do Ave, do Agrupamento de Escolas de Gondifelos e da ALFACOOP – Cooperativa de Ensino, a fechar a semana desportiva.

O Corta-Mato Escolar é uma iniciativa inserida no programa Desporto Escolar do Ministério da Educação, em parceria com os agrupamentos de escolas famalicenses, e conta com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em loja de eletrodomésticos

Na tarde desta quarta-feira teve início um incêndio numa loja de eletrodomésticos, na freguesia de Outiz, em Famalicão.

O alerta para a Avenida Jorge Reis surgiu pouco depois das 16h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que procedem, neste momento, à extinção das chamas.

A origem do incêndio ainda não é conhecida e não há registo de feridos.

Famalicão: Jogo da quarta eliminatória da Taça arbitrado por Diogo Rosa

A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, entre o Estoril Praia e o FC Famalicão será arbitrado por Diogo Rosa, da AF Beja.
Paulo Brás e Hugo Marques são os assistentes e José Rodrigues o 4.º árbitro.
A partida está marcada para as 18 horas do próximo sábado, no Estádio António Coimbra de Mota.

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 5 euros (venda até às 19 horas desta sexta-feira); bilhete e transporte – 20 euros (marcação de transporte até às 19 horas desta quinta-feira); o autocarro sai às 12 horas.

Famalicão: Helena Freitas vence Grande Prémio Ciência Viva

Helena Freitas, professora e investigadora da Universidade de Coimbra e dirigente do Parque de Serralves, no Porto, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

O galardão, que será entregue no dia 24 de novembro, em Lisboa, premeia a famalicense pelo papel na «investigação pioneira sobre ecofisiologia de populações vegetais terrestres e costeiras, ecologia de plantas e espécies invasoras, gestão agrícola e florestal e adaptação às alterações climáticas».

Helena Freitas, titular da cátedra da Unesco para a Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, diz que a atribuição do prémio «enche-me de uma alegria profunda e de uma imensa gratidão. Este reconhecimento tem um significado muito especial, por via da Ciência Viva – uma agência que acompanho e acarinho desde a sua génese e que desempenha um papel absolutamente único na promoção e difusão da cultura científica, sobretudo junto das gerações mais jovens», em declarações à Universidade de Coimbra.

Os Prémios Ciência Viva reconhecem intervenções de mérito excecional na divulgação científica e tecnológica em Portugal, de Acordo com uma seleção feita pelos representantes das instituições científicas associadas da Ciência Viva.

A premiada, além das funções já referidas, é ainda fundadora e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional.

Famalicão: LIPAC abre inscrições para o projeto “Mãos que cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”

A LIPAC – Liga de Profilaxia e de Ajuda Comunitária já arrancou com o projeto dirigido a crianças e famílias do concelho, intitulado “Mãos que Cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”, que tem o apoio BPI Fundação “La Caixa” Infância, com 26.080.00 euros.

As inscrições já se encontram abertas e as atividades terão início a dois de dezembro, na sede da LIPAC. Para se inscreverem as famílias podem usar o email lipac.geral@gmail.com ou os contactos telefónicos 252 376 309/ 912 323 948.

Segundo a direção da LIPAC, presidida por Ivone Calafate, o projeto nasce da necessidade crescente de apoiar crianças que enfrentam vulnerabilidade emocional, social e escolar, bem como as suas famílias, através de uma abordagem multidisciplinar.

Este projeto assenta no desenvolvimento de competências emocionais e sociais para fortalecer autonomia e a resiliência infantil; na promoção da saúde mental infantil e práticas de bem-estar, pelo acompanhamento psicológico para crianças e Encarregados de Educação; e no envolvimento das famílias e da comunidade na promoção do bem-estar infantil.

A LIPAC realça que o objetivo é fortalecer a inclusão social, promover igualdade de oportunidades e proporcionar um espaço seguro onde crianças e famílias possam trabalhar dificuldades, desenvolver competências e melhorar o seu bem-estar.

Famalicão: Equipas famalicenses conhecem adversários na Taça AF Braga

Na terceira eliminatória da Taça AF Braga, marcada para o fim de semana de 6 e 7 de dezembro, o Joane visita o Soarense, a Oliveirense desloca-se ao reduto do São Mamede d´Este e o Ninense vai a Ronfe.

O Fradelos recebe o Martim, enquanto que o Ribeirão tem como adversário, na condição de visitante, o Pevidém.